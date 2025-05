Cerca de 50 pessoas foram feridas ontem por um carro que avançou sobre a multidão que comemorava, em Liverpool, o título de campeão inglês conquistado no domingo pelo time que carrega o nome da cidade. 27 delas precisaram de atendimento em hospital, e quatro estão em estado crítico. Um homem britânico de 53 anos, residente na cidade, foi preso sob a suspeita de ser o motorista. Testemunhas disseram que o carro contornou os bloqueios que protegiam a multidão e que, em determinado momento, um grupo de pessoas começou a perseguir o veículo, batendo nos vidros e jogando objetos em sua direção. A polícia descartou qualquer motivação política e informou que não está investigando a participação de terceiros. O primeiro-ministro Keir Starmer classificou o episódio de "estarrecedor". O ataque aconteceu no centro da cidade, 10 minutos depois da passagem dos jogadores do Liverpool pelo local em carro aberto. Trégua entre Trump e Europa anima mercados Os mercados pelo mundo avançaram nesta terça-feira em resposta aos anúncios feitos ontem de que Trump adiou para 9 de julho a imposição de tarifas de 50% sobre produtos europeus, e de que a União Europeia adotará uma via de negociação rápida com os EUA para evitar as taxas. As principais bolsas abriram em alta na Europa, e o índice alemão DAX chegou a registrar seu recorde histórico durante o pregão. O dólar e os títulos da dívida pública americana também tiveram valorização, e os índices futuros das bolsas dos EUA indicam alta. Tesla derrete na Europa As vendas de carros da Tesla na Europa em abril caíram pela metade na comparação com o mesmo mês do ano passado. A redução foi de 52,6%. Nos quatro primeiros meses do ano, a retração chega a 46,1%, segundo dados da associação europeia dos fabricantes de veículos. O resultado é atribuído por analistas à crise de imagem de Elon Musk, fundador da marca, além da concorrência com veículos chineses e a uma linha de produtos da empresa defasada em relação à concorrência. O bloco europeu foi alvo de ataques verbais de Musk e de Trump nos últimos meses e das chamadas tarifas compensatórias anunciadas pelo presidente americano no começo de abril. Antes líder do mercado de veículos elétricos no continente, a Tesla caiu para a décima posição, atrás de marcas como Volkswagen, BMW, Renault e a chinesa BYD. Na semana passada, Musk anunciou que reduziria seu tempo dedicado ao governo para cuidar mais de perto dos seus negócios. Polêmica ajuda a Gaza tem início A Gaza Humanitarian Foundation (GHF), uma polêmica empresa criada com apoio de Israel e dos EUA, anunciou que começou ontem a distribuir comida para os palestinos do território que está sob bombardeios israelenses desde meados de março. Os alimentos estão sendo distribuídos em quatro pontos, apenas no sul da Faixa de Gaza, em uma caixa de 20 quilos que os palestinos terão de carregar, muitas vezes a pé. O plano foi condenado pela ONU. O subsecretário-geral das Nações Unidas para Assuntos Humanitários, Tom Fletcher, diz que o esquema vai provocar mais deslocamentos da população e utiliza "a fome como moeda de troca" para a obtenção dos objetivos do governo de Israel, entre eles forçar a população palestina a se concentrar no sul do território. No domingo, Jake Wood, o ex-militar americano contratado para dirigir a GHF, renunciou ao seu cargo, acusando a iniciativa de não respeitar "os princípios humanitários de humanidade, neutralidade, imparcialidade e independências", dos quais ele disse não abrir mão. Extrema-direita de Israel marcha em Jerusalém Milhares de manifestantes nacionalistas e da extrema-direita israelense marcharam ontem pelos quarteirões palestinos de Jerusalém Oriental gritando insultos e atacando comerciantes e pedestres árabes. "Morte aos árabes" e "sua casa será nossa" foram alguns dos slogans gritados pelos manifestantes. Vários deles foram detidos pela polícia israelense. A marcha foi realizada em comemoração à ocupação pelas forças de Israel de Jerusalém Oriental na guerra de 1967. O evento contou com a participação do ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, que discursou para a multidão. A violência foi condenada pelo ex-primeiro-ministro Yair Lapid. "O festival de ódio e racismo, no qual adolescentes judeus atacam bairros árabes, se tornou uma tradição no Dia de Jerusalém, na Cidade Velha. É uma vergonha e um insulto ao judaísmo". Temporada de recordes no Everest O alpinista nepalês Kami Rita Sherpa alcançou hoje o cume do Everest pela 31ª vez, batendo seu próprio recorde. Segundo anúncio feito mais cedo pela empresa Seven Summit Treks, Kami Rita, de 51 anos, passava bem e estava descendo do pico com um grupo de alpinistas indianos. Foi a sua segunda tentativa com sucesso de alcançar o ponto mais alto do planeta. Seu concorrente mais próximo, o também nepalês Pasang Dawa, conseguiu o feito 29 vezes. Excluindo os alpinistas locais, o recordista de escaladas ao topo do Everest é o inglês Kenton Cool, com 19 vezes. Na semana passada, outro nepalês, Tashi Gyalzen Sherpa, subiu o Everest pela quarta vez em menos de 15 dias - estabelecendo mais um recorde. Segundo o governo do Nepal, cerca de 500 alpinistas conseguiram o feito neste ano, com duas mortes - um número relativamente baixo em comparação com temporadas anteriores.