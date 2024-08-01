Gaza sob ataque no aniversário da guerra.

Israel manteve os bombardeios a Gaza nesta terça-feira, no segundo aniversário do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. As Forças de Defesa de Israel confirmaram operações "cirúrgicas" contra alvos do grupo palestino, sem sinal de trégua. O governo de Benjamin Netanyahu afirmou que o país "não aceitará imposições externas" enquanto houver risco de novos ataques. A ONU e potências árabes intensificam pressões para garantir cessar-fogo e permitir a entrada de ajuda humanitária.

Negociações em Sharm el-Sheikh buscam cessar-fogo

Delegações de Israel e do Hamas continuam reunidas no Egito sob mediação de Cairo e Washington. Está em discussão o plano proposto por Donald Trump — que prevê desarmamento parcial do Hamas e libertação de reféns. Diplomatas egípcios descrevem o clima das conversas como "cautelosamente construtivo". O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, deve visitar o Egito ainda nesta semana para acelerar as negociações.

Shutdown nos EUA completa uma semana

Nos Estados Unidos, o fechamento parcial do governo chegou ao sétimo dia. O impasse entre a Casa Branca e o Congresso bloqueou a divulgação de dados econômicos, paralisou agências federais e atrasou benefícios. Trump tenta capitalizar a crise politicamente, acusando democratas de "sabotar o país". O bloqueio cria incerteza nos mercados e complica o trabalho do Federal Reserve, que opera sem dados oficiais sobre emprego e inflação.

Crise política derruba governo francês

Na França, o primeiro-ministro Sébastien Lecornu renunciou após fracassar na tentativa de formar maioria para aprovar o orçamento. A queda, em menos de 24 horas de governo, provocou nova instabilidade em Paris e derrubou o euro frente ao dólar. Emmanuel Macron ainda não anunciou substituto e estuda convocar eleições antecipadas. Analistas classificam a crise como a mais grave desde o movimento dos "coletes amarelos".

UE prepara restrições a diplomatas russos

A União Europeia deve aprovar nesta semana um pacote de medidas que limita o deslocamento de diplomatas russos dentro do bloco. A proposta, apoiada por Alemanha, Polônia e países bálticos, busca conter atividades de espionagem e influência política atribuídas a Moscou. O Kremlin chamou a medida de "ato hostil" e prometeu retaliar "na mesma intensidade".

Mercados reagem a crises com alta do ouro

Os mercados globais operaram com leve alta após dias de instabilidade. O ouro bateu novo recorde, superando US$ 3.970 a onça, enquanto o petróleo teve valorização moderada após a Opep+ anunciar um aumento limitado na produção. Investidores seguem cautelosos com o impasse americano e as incertezas políticas na Europa.

Nobel de Medicina premia pesquisa sobre tolerância imunológica

O Nobel de Medicina de 2025 foi concedido aos cientistas Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi, por descobertas que explicam como o corpo humano evita atacar suas próprias células. O estudo abriu caminho para novos tratamentos contra câncer e doenças autoimunes. É o segundo prêmio em cinco anos a reconhecer avanços na regulação do sistema imune.