Multidão corre em pânico após o ativista de direita Charlie Kirk ser baleado durante uma palestra na Universidade do Vale de Utah, nos EUA
Trent Nelson/The Salt Lake Tribune/via Reuters - 10.set.2025
Assassinato de Charlie Kirk reacende debate sobre violência política nos EUA
Investigações nos EUA após assassinato de Charlie Kirk
- Ativista morto em campus de Utah. Charlie Kirk, 31, foi baleado por um atirador durante evento na Utah Valley University; o caso é tratado por autoridades como assassinato político e provocou comoção em Washington.
- Rifle e imagens divulgados. O FBI recuperou o suposto fuzil usado no crime e divulgou fotos de uma "pessoa de interesse"; o atirador segue foragido enquanto a pressão política aumenta.
- Repercussão internacional. Aliados de Trump e líderes europeus condenaram o ataque; a morte reacende debate sobre violência política e segurança em eventos públicos.
Caças Eurofighter, em imagem de arquivo; a Alemanha anunciou hoje que dobrará para quatro o número de jatos na missão da Otan de proteção do espaço aéreo da Polônia
Tobias Schwarz/AFP - 26.set.2024
Otan reforça vigilância do espaço aéreo da Polônia
ONU convoca reunião de emergência após drones russos na Polônia
- Incursões elevam tensão com a Otan. Varsóvia pediu sessão do Conselho de Segurança para discutir drones que violaram seu espaço aéreo; o governo vê teste deliberado de Moscou. A França vai mobilizar três caças para a proteção do espaço aéreo polonês. A Alemanha também anunciou reforço de jatos para vigiar a região.
- Kremlin minimiza. Porta-voz Dmitry Peskov tratou o episódio como "nada de novo", enquanto a Polônia limita voos na fronteira leste e fala em provocação sem precedentes.
Fumaça após ataques israelenses em Doha, no Qatar
Jacqueline Penney/AFP
Sem mencionar Israel, ONU recrimina ataques no Qatar
Condenação global às explosões em Doha complica cessar-fogo
- Conselho de Segurança condena ataques no Qatar. Declaração unânime defende soberania de Doha e reforça prioridade por trégua e libertação de reféns na guerra em Gaza. A ONU recriminou os ataques, mas não mencionou Israel.
- Mediação sob risco. Golpe às negociações lideradas por EUA e Qatar; em Washington, cresce a pressão para conter ações israelenses que desestabilizam tratativas.
Peter Mandelson, ex-embaixador do Reino Unidos nos Estados Unidos, em foto de 2017
Glyn Kirk/AFP
Ligações com Epstein derrumbam embaixador britânico
Reino Unido demite embaixador nos EUA por ligações com Jeffrey Epstein
- Mandelson cai em meio a e-mails reveladores. Keir Starmer dispensou o embaixador Peter Mandelson após vir a público correspondência que expõe proximidade com Epstein.
- Impacto diplomático. A crise surge às vésperas de visita de Estado de Trump e levanta dúvidas sobre o julgamento político do premiê.
- Jeffrey Epstein foi um financista americano condenado por crimes sexuais, acusado de operar uma rede de exploração de menores envolvendo políticos e celebridades. Morreu preso em 2019, em circunstâncias controversas.
Obesidade em crianças e adolescentes cresce no Brasil após a pandemia, indica Fiocruz
Freepik
Obesidade cresce entre crianças e adolescentes
Unicef: há mais crianças obesas do que abaixo do peso
Uma ministra criada por inteligência artificial
Curiosa: Albânia "nomeia" ministra criada por IA
- Algoritmo na Esplanada. Governo albanês pôs uma "ministra" gerada por IA para supervisionar compras públicas -- anúncio que rendeu aplausos, memes e dúvidas legais.
