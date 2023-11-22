Multidão corre em pânico após o ativista de direita Charlie Kirk ser baleado durante uma palestra na Universidade do Vale de Utah, nos EUA Trent Nelson/The Salt Lake Tribune/via Reuters - 10.set.2025 Assassinato de Charlie Kirk reacende debate sobre violência política nos EUA Do UOL Investigações nos EUA após assassinato de Charlie Kirk Ativista morto em campus de Utah. Charlie Kirk, 31, foi baleado por um atirador durante evento na Utah Valley University; o caso é tratado por autoridades como assassinato político e provocou comoção em Washington.

O FBI recuperou o suposto fuzil usado no crime e divulgou fotos de uma "pessoa de interesse"; o atirador segue foragido enquanto a pressão política aumenta. Repercussão internacional. Aliados de Trump e líderes europeus condenaram o ataque; a morte reacende debate sobre violência política e segurança em eventos públicos. Publicidade Caças Eurofighter, em imagem de arquivo; a Alemanha anunciou hoje que dobrará para quatro o número de jatos na missão da Otan de proteção do espaço aéreo da Polônia Tobias Schwarz/AFP - 26.set.2024 Otan reforça vigilância do espaço aéreo da Polônia ONU convoca reunião de emergência após drones russos na Polônia Incursões elevam tensão com a Otan. Varsóvia pediu sessão do Conselho de Segurança para discutir drones que violaram seu espaço aéreo; o governo vê teste deliberado de Moscou. A França vai mobilizar três caças para a proteção do espaço aéreo polonês. A Alemanha também anunciou reforço de jatos para vigiar a região.

Declaração unânime defende soberania de Doha e reforça prioridade por trégua e libertação de reféns na guerra em Gaza. A ONU recriminou os ataques, mas não mencionou Israel. Mediação sob risco. Golpe às negociações lideradas por EUA e Qatar; em Washington, cresce a pressão para conter ações israelenses que desestabilizam tratativas. Peter Mandelson, ex-embaixador do Reino Unidos nos Estados Unidos, em foto de 2017 Glyn Kirk/AFP Ligações com Epstein derrumbam embaixador britânico Reino Unido demite embaixador nos EUA por ligações com Jeffrey Epstein Mandelson cai em meio a e-mails reveladores. Keir Starmer dispensou o embaixador Peter Mandelson após vir a público correspondência que expõe proximidade com Epstein.

A crise surge às vésperas de visita de Estado de Trump e levanta dúvidas sobre o julgamento político do premiê. Jeffrey Epstein foi um financista americano condenado por crimes sexuais, acusado de operar uma rede de exploração de menores envolvendo políticos e celebridades. Morreu preso em 2019, em circunstâncias controversas. Obesidade em crianças e adolescentes cresce no Brasil após a pandemia, indica Fiocruz Freepik Obesidade cresce entre crianças e adolescentes Unicef: há mais crianças obesas do que abaixo do peso Marco global de saúde pública. Relatório aponta que, pela primeira vez, obesidade supera baixo peso entre crianças e adolescentes, com avanço rápido em países de baixa e média renda. Uma ministra criada por inteligência artificial Curiosa: Albânia "nomeia" ministra criada por IA Algoritmo na Esplanada. Governo albanês pôs uma "ministra" gerada por IA para supervisionar compras públicas -- anúncio que rendeu aplausos, memes e dúvidas legais. Publicidade Compartilhar essa edição



