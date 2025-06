Quinta-feira, 26/06/2025 Khamenei.IR / AFP - 04/10/2024 Aiatolá reaparece e fala em 'tapa na cara' dos EUA Asdrúbal Figueiró Depois de dias de especulação sobre seu paradeiro, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, reapareceu hoje e disse, em mensagem de vídeo gravada, que o ataque americano de domingo a instalações nucleares do país não provocou "nada significativo". Em um discurso com o objetivo de dar uma satisfação ao público interno, Khamenei disse que o Irã deu um "forte tapa na cara" dos EUA com o ataque à base americana no Qatar - embora nenhum míssil tenha atingido o alvo. Nos EUA, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, convocou uma entrevista coletiva para tentar convencer os americanos e o mundo de que o bombardeio de domingo ao Irã foi bem sucedido. A iniciativa foi tomada após o vazamento anteontem de um relatório da inteligência americana dizendo que os ataques apenas atrasaram o programa nuclear do Irã "em alguns [poucos] meses". Hegseth citou a afirmação do chefe da agência nuclear da ONU, dizendo que o programa nuclear iraniano sofreu "enormes danos". E disse que a CIA o considera "severamente" prejudicado. "Foi um ataque histórico, e nós, como americanos, devemos celebrar", disse Hegseth.

25.jun.2025 - Presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e dos EUA, Donald Trump, cumprimentam-se durante reunião em meio à cúpula da Otan em Haia Serviço Presidencial de Imprensa da Ucrânia/Divulgação via REUTERS

Trump volta a falar em envio de mísseis para a Ucrânia

Trump abriu ontem a possibilidade de voltar a fornecer mísseis de defesa aérea Patriot para a Ucrânia. Armas são "muito difíceis de obter", mas "vamos ver se podemos disponibilizar algumas delas", afirmou, em entrevista coletiva durante a reunião de cúpula da Otan, em Haia, nos Países Baixos. O presidente americano também disse que voltaria a conversar em breve com Vladimir Putin e que o presidente russo "realmente precisa acabar com essa guerra". Antes, Trump teve uma conversa de cerca de 50 minutos com o presidente ucraniano, a quem chamou de "muito simpático". Zelensky descreveu a reunião como "longa e substantiva", dizendo que ela cobriu "todas as questões realmente importantes". "Discutimos como alcançar um cessar-fogo e uma paz real", escreveu ele no X. Para o jornal inglês Financial Times, as palavras de Trump significam uma mudança de tom do republicano em relação ao presidente ucraniano. "Nas últimas semanas, Trump está cada vez mais frustrado com o presidente russo devido às suas exigências extremas e à recusa em aceitar um cessar-fogo." Yves Herman/REUTERS

E então o papai às vezes precisa usar palavras duras para fazê-los parar

Mark Rutte

comentário do secretário-geral da Otan em referência à comparação de Israel e Irã a duas crianças feita por Donald Trump

Putin e Jinping confirmam ausência em cúpula do Brics no Brasil

O governo russo confirmou que o presidente Vladimir Putin não participará pessoalmente da cúpula do Brics, no começo do mês, no Rio de Janeiro. "O presidente participará por videoconferência, mas o ministro das Relações Exteriores (Sergey Lavrov) estará presente no Brasil", declarou o conselheiro diplomático do chefe de Estado russo, Yuri Ushakov. Segundo Ushakov, a ausência de Putin se deve a "algumas dificuldades no contexto dos requisitos do TPI" - em referência ao pedido de prisão internacional contra Putin emitido pelo Tribunal Penal Internacional. Putin é acusado de crimes de guerra no conflito com a Ucrânia. O presidente Xi Jinping também não participará da reunião, segundo o jornal South China Morning Post. Em seu lugar, o governo chinês já confirmou a presença do primeiro-ministro, Li Qiang. Segundo o jornal, o governo chinês alegou conflito de agendas. Para minimizar um eventual desconforto do Brasil, diplomatas também mencionaram o fato de que Jinping se encontrou duas vezes recentemente com Lula. Reportagem da Folha de S. Paulo lembra que o Brasil contrariou a China ao não aderir à Iniciativa Cinturão e Rota e ao não conceder a isenção de vistos para chineses, em reciprocidade à medida por Pequim.

UMA IMAGEM

Imagem do TWA 7, o primeiro exoplaneta descoberto pelo supertelescópio James Webb, do Observatório Europeu, no Chile. Clique na foto para mais informações.

JWST/ESO/via REUTERS OUTRAS NOTAS

SAM NAVARRO/IMAGN IMAGES via Reuters

Fluminense empata com Mamelodi e enfrentará a Internazionale

O Fluminense enfrentará a Internazionale de Milão nas oitavas de final do Mundial de Clubes.O time carioca se classificou em segundo de seu grupo ao empatar ontem, sem gols,com o Mamelodi Sundowns, em Miami. O primeiro lugar ficou com o Borussia Dortmund, que venceu o Ulsan HD, da Coreia do Sul, e pegará o Monterrey do México na próxima fase. Os jogos de hoje são: Red Bull Salzburg x Real Madrid e Juventus x Manchester City.

Oli Scarff/AFP

Glastonbury tem início em meia a polêmica sobre bandeira do Hezbollah

O lendário festival inglês Glastonbury teve início ontem marcado pela polêmica em torno da apresentação do grupo de rap irlandês Kneecap, prevista para sábado. No ano passado, durante um show, o integrante da banda Mo Chara exibiu uma bandeira do grupo libanês Hezbollah ? considerado 'terrorista' pelo Reino Unido, um dos principais países aliados de Israel. Neil Young, Rod Stewart e Olivia Rodrigo são alguns dos nomes do lineup.

DEU NO WALL STREET JOURNAL

Trump avalia antecipar nomeação de sucessor de Powell no Fed

Reportagem do Wall Street Journal afirma que a contrariedade de Trump com a resistência do Fed, o banco central americano, a reduzir as taxas de juros levou Trump a avaliar antecipar a indicação de seu presidente, Jerome Powell, para setembro ou outubro. Powell ainda ficaria no cargo até o fim de seu mandato, em maio, mas, nas palavras do jornal americano, teria um sucessor nomeado "tentando influenciar as expectativas dos investidores sobre o provável rumo das taxas de juros — como um carona que tenta dirigir". Normalmente, o anúncio do nome do novo presidente do Fed é feito com apenas quatro ou cinco meses de antecedência. Entre os nomes ventilados para a sucessão de Powell, estão o do ex-diretor do Fed Kevin Warsh, o do diretor do Conselho Nacional de Economia Kevin Hassett e o do secretário do Tesouro, Scott Bessent.

MAIS DO UOL

JAMIL CHADE

EUA e Brasil tem disputa em eleição estratégica na OEA

Foguete da Honda 'desafia' Musk e mostra busca de marcas por novos negócioS