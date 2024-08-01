Chamas consomem o Singha Durbar, principal edifício administrativo do governo do Nepal, em Katmandu, após protestos de jovens contra restrições às redes sociais e corrupção Anup Ojha/AFP Geração Z põe Nepal em chamas após proibição de redes sociais Rebelião Gen Z no Nepal: Jovens nepalenses desafiaram o toque de recolher após o governo bloquear redes sociais; pelo menos 19 morreram e mais de 100 ficaram feridos. Rabi Laxmi Chitrakar, esposa do ex-primeiro-ministro Jhalanath Khanal morreu após ter a casa incendiada por manifestantes.

Jovens nepalenses desafiaram o toque de recolher após o governo bloquear redes sociais; pelo menos 19 morreram e mais de 100 ficaram feridos. Rabi Laxmi Chitrakar, esposa do ex-primeiro-ministro Jhalanath Khanal morreu após ter a casa incendiada por manifestantes. Renúncia do premiê: K.P. Sharma Oli suspendeu o bloqueio e renunciou, mas protestos continuam exigindo empregos, o fim da corrupção e são a pior agitação em décadas.

Publicidade

09.set.2025 - Fumaça sobe em área residencial de Doha após ataque de Israel; líderes do Hamas eram alvos Anadolu/Anadolu via Getty Images Doha sob ataque: bombardeio israelense ameaça trégua e amplia a crise global Ataque israelense em Doha gera crise Ataque israelense em Doha: Um drone atingiu o prédio onde negociadores do Hamas se hospedavam na capital do Qatar; Doha denunciou o ataque como "covarde" e violação do direito internacional e disse que o alvo era uma área residencial.

Um drone atingiu o prédio onde negociadores do Hamas se hospedavam na capital do Qatar; Doha denunciou o ataque como "covarde" e violação do direito internacional e disse que o alvo era uma área residencial. Trégua ameaçada: Os líderes do Hamas saíram ilesos, mas a explosão, registrada em vídeo, destruiu o centro de negociações e complicou os esforços de cessar-fogo.

Os líderes do Hamas saíram ilesos, mas a explosão, registrada em vídeo, destruiu o centro de negociações e complicou os esforços de cessar-fogo. Reação regional: Governos árabes criticaram Israel e alertaram para a escalada do conflito entre Israel e Gaza. ONU abre a 80ª sessão com foco em paz e reforma ONU inicia 80ª sessão: A Assembleia Geral da ONU abre esta semana em Nova York com o lema "Better Together" (Melhor Juntos). A alemã Annalena Baerbock foi eleita presidente para o ano.

A Assembleia Geral da ONU abre esta semana em Nova York com o lema "Better Together" (Melhor Juntos). A alemã Annalena Baerbock foi eleita presidente para o ano. Questões centrais: Países vão debater o reconhecimento da Palestina, reformas institucionais e o enfraquecimento do apoio dos EUA à organização.

Países vão debater o reconhecimento da Palestina, reformas institucionais e o enfraquecimento do apoio dos EUA à organização. Calendário: A Semana de Alto Nível da Assembleia Geral começa em 22 de setembro e a sessão se estenderá até 8 de setembro de 2026.

Bombardeio russo mata aposentados na Ucrânia Russos atacam fila de aposentados: Um míssil guiado russo atingiu um ponto de distribuição de pensões perto de Sloviansk, matando 23 civis, entre eles idosos, e ferindo 18.

Um míssil guiado russo atingiu um ponto de distribuição de pensões perto de Sloviansk, matando 23 civis, entre eles idosos, e ferindo 18. Denúncia de Zelenski: O presidente ucraniano pediu reação dos aliados e divulgou imagens do massacre; Moscou nega atingir civis, mas dezenas de milhares de pessoas já morreram desde a invasão.

Crise na França e protestos ‘Bloquear Tudo’ Governo francês cai: Deputados derrubaram o premiê François Bayrou e seu plano de austeridade; Macron terá de nomear um novo líder.

Deputados derrubaram o premiê François Bayrou e seu plano de austeridade; Macron terá de nomear um novo líder. Protestos 'Vamos Bloquear Tudo': 80 mil policiais preparam‑se para protestos em 10 de setembro que podem bloquear estradas e estações.