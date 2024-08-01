|
EUA param: shutdown histórico
EUA entram em shutdown parcial: 750 mil funcionários afastados, ouro bate recorde.
- Paralisação iminente: o governo federal dos EUA entrou em shutdown após o Congresso não aprovar o orçamento; serviços essenciais continuam, mas muitos programas e agências serão afetados.
- Impacto humano e fiscal: cerca de 750 mil servidores estão afastados sem pagamento; custo estimado: US$ 400 milhões/dia. O relatório de emprego de setembro deve ser adiado.
- Mercados em alerta: futuros americanos recuam, ouro bate recorde de US$ 3.895 por onça; o dólar cai em meio a expectativas de cortes de juros do Fed. Veja avaliação sobre o impacto do shutdown.
Trump define condições duras para retorno da Autoridade Palestina à Gaza
Tarifas de 100 % sobre remédios de marca entram em vigor e indústria reage
- Roubo de prazo: o decreto de sobretaxa sobre importações de fármacos de marca entra em vigor hoje; empresas que já investem em fábricas nos EUA foram isentadas.
- Pressão regulatória: grupos da indústria farmacêutica dizem que o governo perdeu a paciência, aplicando medida após impasse nas negociações.
Tarifas de Trump desencadeiam onda de novos acordos comerciais globais
- Reação estratégica: parceiros econômicos aceleram negociações de acordos bilaterais e blocos alternativos, para compensar queda nas exportações para os EUA.
- Europa na linha de frente: UE fechou acordos recentes com Mercosul, México e Indonésia e mira o próximo com a Índia ainda em 2025. Veja reportagem (texto em inglês) da agência Reuters.
Segurança europeia sob alerta: Europa vive "momento mais perigoso desde a 2ª Guerra"
- Advertência dinamarquesa: a primeira-ministra Mette Frederiksen afirmou que a Europa atravessa seu momento mais difícil e ameaçador desde 1945, citando a guerra na Ucrânia, drones russos e tensões híbridas.
- Reações políticas: Orbán reafirma oposição a Ucrânia na UE e reitera que o país "não é soberano"; debates sobre uso de ativos russos congelados também aquecem nas cúpulas europeias.
Munique prorroga fechamento do Oktoberfest após explosão hoje
- Medidas de emergência: o tradicional festival alemão ficará fechado temporariamente após explosão em edifício residencial próximo; há pelo menos uma morte confirmada.
- Ameaça e investigação: forças especiais atuam na desativação de armadilhas e examinam ligações com zona do festival; autoridades investigam possível conexão terrorista.
Gaza sofre novos ataques: mais de 50 mortos, escola atingida
Tremor de magnitude 6,9 atinge Cebu (Filipinas); dezenas de mortes confirmadas
- Abalo devastador. Um terremoto de magnitude 6,9 sacudiu a ilha de Cebu, deixando dezenas de mortos e centenas de feridos; edifícios, hospitais e igrejas desabaram e houve apagões.
- Réplicas e colapso. Mais de 800 réplicas foram registradas; deslizamentos agravam buscas; autoridades mobilizam forças e evacuam zonas de risco.
