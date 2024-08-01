|
Homem anda entre escombros na Cidade de Gaza pouco após anúncio de cessar-fogo
Bashar Taleb / AFP - 12.out.2025
Fim da guerra, começo da incerteza
Donald Trump anunciou o fim da guerra em Gaza após a libertação dos 20 reféns israelenses vivos e a troca por mais de 2.000 prisioneiros palestinos:. O ex?presidente celebrou o acordo no Knesset e em seguida voou para Sharm el?Sheikh, onde líderes de mais de 20 países assinaram um tratado para uma "nova era" no Oriente Médio.
- Libertação e festa: Imagens emocionantes mostraram israelenses reunidos na Hostage Square, em Tel Aviv, celebrando a libertação dos últimos reféns e palestinos saudando prisioneiros libertados em Ramallah. Apesar da alegria, o acordo deixa desafios: a devolução de corpos de reféns mortos, a entrada de ajuda em uma Gaza devastada e a definição de quem administrará o território.
- Pressões e boicotes: Trump pretendia convidar Benjamin Netanyahu para a cúpula, mas o presidente turco, Recep Tayyip Erdo?an, disse que não pousaria no Egito se isso ocorresse, obrigando o Trump a recuar. Na reunião, Egito, Catar e Turquia assinaram o acordo de paz, enquanto o Hamas começou a deslocar milícias armadas para impor sua autoridade em Gaza.
- Perdão a Netanyahu: Antes da cúpula, Trump discursou no Knesset e instou o presidente Isaac Herzog a perdoar o primeiro-ministro Netanyahu, julgado por corrupção, dizendo que o líder israelense enfrentava "um processo injusto".
Conflitos e segurança: fronteiras tensas e ciberataques
- Confronto na fronteira Paquistão?Afeganistão: Após um bombardeio paquistanês a Cabul, combatentes talibãs atacaram postos ao longo da linha Durand, provocando retaliação de Islamabad. No saldo, ao menos 23 soldados paquistaneses e nove combatentes talibãs morreram. O Paquistão fechou os postos de Torkham e Chaman, e Qatar e Arábia Saudita mediaram um cessar?fogo.
- Crimeia em chamas e ataques a Kharkiv: Drones ucranianos atingiram um terminal petrolífero em Feodosia, na Crimeia ocupada, incendiando tanques e dois subestações elétricas. Em resposta, a Rússia bombardeou Kharkiv com bombas planadoras, interrompendo o fornecimento de energia a 30?mil pessoas. Zelenski planeja ir aos EUA para discutir o envio de mísseis Tomahawk e obter ajuda para proteger a rede energética.
- Ataques cibernéticos em alta: O Centro Nacional de Segurança Cibernética do Reino Unido divulgou que ataques "altamente significativos" aumentaram 50% em um ano. Autoridades alertam que um ataque grave ocorre a cada dois dias e pedem que empresas criem planos de contingência. A agência aponta China, Rússia, Irã e Coreia do Norte como principais ameaças e observa que ransomwares são responsáveis pela maioria dos incidentes.
Saúde e ciência: Nobel de Economia e alerta da OMS
Economia e mercados: tarifas, Wall Street e comércio China-EUA
- Tarifas e volatilidade: Uma queda acentuada em Wall Street levantou temores de reversão no rali de ações. Os índices S&P 500 e Nasdaq caíram quase 3% depois que Trump ameaçou impor tarifas de 100% às importações chinesas em 1º de novembro. O presidente questionou a necessidade de se encontrar com Xi Jinping e acusou Pequim de "manter o mundo refém" ao ampliar as restrições às exportações de terras raras.
- Contencioso sobre terras raras: A China rebateu as novas tarifas e controles de exportação dos EUA, classificando-as como "hipócritas" e prometendo facilitar licenças para usos civis de minerais estratégicos, enquanto mira itens de uso dual. A escalada ameaça o encontro Trump-Xi previsto para o fim do mês.
- Mercados em alerta: O medo de uma guerra comercial renovada afeta bolsas globais, enquanto investidores ponderam se o entusiasmo com a inteligência artificial continua a sustentar as altas no mercado.
Sociedade e política: crises e votação pela natureza
- França em crise: Emmanuel Macron enfrenta a pior crise política de seu mandato. Em editorial, o The Guardian relata que o presidente acusa partidos rivais de alimentar a instabilidade e rejeita pedidos de renúncia. A recondução do premiê Sébastien Lecornu, após breve renúncia, foi vista como manobra para evitar eleições.
- Mal-estar na América do Sul: No Peru, o Congresso destituiu Dina Boluarte por incapacidade moral, em meio a protestos e acusações de corrupção; José Jerí assumiu o governo interino. Já em Madagascar, soldados se somaram a protestos contra apagões e desabastecimento, e o governo denunciou uma tentativa de golpe.
Saúde e ambiente: clima extremo e fluido sanitário
- Enchentes no México: Tempestades Priscilla e Raymond provocaram enchentes e deslizamentos em cinco estados, deixando 44 mortos e mais de mil casas destruídas. O governo enviou militares para resgatar moradores e restabelecer serviços essenciais.
- Advertência climática: Pesquisadores australianos alertaram que emissões de um campo de gás operado pela Woodside podem causar até 480 mortes e expor meio milhão de pessoas a calor extremo. Grupos ambientais pedem revisão do projeto.

