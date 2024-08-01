Donald Trump anunciou o fim da guerra em Gaza após a libertação dos 20 reféns israelenses vivos e a troca por mais de 2.000 prisioneiros palestinos:. O ex?presidente celebrou o acordo no Knesset e em seguida voou para Sharm el?Sheikh, onde líderes de mais de 20 países assinaram um tratado para uma "nova era" no Oriente Médio. Libertação e festa: Imagens emocionantes mostraram israelenses reunidos na Hostage Square, em Tel Aviv, celebrando a libertação dos últimos reféns e palestinos saudando prisioneiros libertados em Ramallah. Apesar da alegria, o acordo deixa desafios: a devolução de corpos de reféns mortos, a entrada de ajuda em uma Gaza devastada e a definição de quem administrará o território.

