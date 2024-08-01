Líderes do G 7 tentam evitar que Alaska vire palco de concessões a Putin O que aconteceu: em teleconferência com Emmanuel Macron e outros líderes europeus, Donald Trump disse que quer um cessar-fogo na Ucrânia e aceitou que Kiev participe da cúpula de paz no Alasca. Zelensky pediu para a Ucrânia ser envolvida e ameaçou sanções se Moscou não recuar. Momento importante: europeus temem acordos sobre a Ucrânia sem a sua participação. O encontro pode resultar na primeira trégua desde 2023, mas Trump avisou que haverá "consequências severas" se Putin rejeitar a paz. Moscou insiste em manter seus objetivos de guerra. Próximos passos: Trump prometeu uma segunda reunião, desta vez com Zelensky, caso a primeira conversa com Putin dê resultado. O Kremlin ainda não confirmou presença, e Washington já cogita novas sanções. Leia mais. Israel tenta troca total de reféns, mas bombardeios deixam Gaza em ruínas O que aconteceu: Benjamin Netanyahu abandonou a ideia de libertar reféns em etapas e tenta negociar, no Egito, um acordo para soltar todos os sequestrados de uma vez. Enquanto isso, Israel intensificou ataques a Gaza; só nesta quarta-feira (13) mais de 100 palestinos morreram, 61 deles na Cidade de Gaza, e oito morreram de fome devido ao bloqueio. Impacto: a ONU denunciou a destruição deliberada de hospitais como "medicídio" e alertou para desnutrição generalizada. A imprensa israelense prevê que a ofensiva continue, mas mediadores acreditam que há poucas semanas para alcançar uma trégua. Leia mais. Onda de calor e incêndios forçam evacuações em cidades europeias Incêndios na Grécia: ventos fortes e temperaturas de 43°C alimentaram chamas que cercaram Patras; mais de 10 mil hectares queimaram e um hospital infantil foi evacuado. Países vizinhos enviaram ajuda e políticos trocaram acusações sobre falta de preparo. Impacto regional: a mesma onda de calor provocou mortes na Espanha, Portugal e Montenegro. Especialistas alertam que fenômenos extremos serão mais frequentes e cobram políticas de adaptação. Leia mais. Protestos na Sérvia se agravam e geram confrontos violentos Confronto nas ruas: em Vrbas e outras cidades sérvias, manifestantes contra o presidente Aleksandar Vučić entraram em choque com apoiadores; dezenas de pessoas, inclusive policiais, ficaram feridas. A polícia precisou separar os grupos. Contexto político: os protestos duram nove meses e começaram após o desabamento de um teto em uma estação de trem. Líderes oposicionistas exigem eleições antecipadas e acusam Vučić de corrupção, enquanto o governo chama os manifestantes de terroristas. Leia reportagem (em inglês) no site da Al Jazeera. Naufrágio no Mediterrâneo intensifica crise migratória Tragédia em Lampedusa: dois barcos com migrantes que deixaram a Líbia naufragaram perto da ilha italiana. Ao menos 26 pessoas morreram, incluindo um bebê e adolescentes, 60 foram resgatadas e cerca de 35 continuam desaparecidas. Reação e contexto: sobreviventes contaram que se transferiam de um barco para outro quando a embarcação superlotada virou. O governo italiano prometeu endurecer o combate aos traficantes e lembrou que 675 pessoas já morreram este ano no Mediterrâneo central. Curiosidade: menina de 10 anos vira mestre internacional de xadrez Talento precoce: a britânica Bodhana Sivanandan, de 10 anos, tornou-se a pessoa mais jovem a conquistar o título de Mestre Internacional Feminino e derrotou um grande mestre no Campeonato Britânico. Paixão pelo jogo: ela começou a jogar durante a pandemia, adora combinações de ataque e vai integrar a seleção feminina da Inglaterra na Olimpíada de xadrez. Seu pai diz que o objetivo é se divertir. Leia reportagem (em inglês) no site da BBC.