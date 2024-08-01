Funeral em Khan Yunis: corpo de um de cinco jornalistas mortos em ataque israelense a hospital é carregado por colegas e familiare AFP Duplo ataque a hospital em Gaza choca o mundo e acende protestos Do UOL Duplo ataque a hospital em Gaza gera indignação mundial Duplo ataque mortal. Um bombardeio duplo do Exército israelense contra o hospital Nasser em Gaza matou pelo menos 20 pessoas, entre elas cinco jornalistas e quatro trabalhadores de saúde.

Jornalistas não eram alvo. Porta-voz militar afirmou que repórteres da Reuters e da AP mortos não foram visados; organizações exigem transparência sobre a decisão que autorizou o ataque. Trump demite Lisa Cook do Fed e abre disputa jurídica Demissão inédita. Donald Trump anunciou a demissão da diretora do Federal Reserve Lisa Cook, alegando fraude hipotecária; é a primeira vez que um presidente tenta remover uma autoridade do banco central.

Mercados e independência. Analistas alertam que a intervenção afeta a credibilidade do Fed; os mercados subiram com lucros de empresas, mas investidores acompanham a crise institucional. Ucrânia admite incursão russa em Dnipropetrovsk Incursão inédita. Kiev admitiu que forças russas atravessaram a região de Dnipropetrovsk, no centro da Ucrânia, pela primeira vez desde o início da guerra, tentando abrir novo front.

Impacto psicológico. Analistas veem a entrada como golpe moral e lembram que o conflito causa baixas maciças nos dois lados. Leia reportagem do The Guardian (em inglês). Austrália expulsa embaixador iraniano após ataques antissemitas Expulsão histórica. A Austrália expulsou o embaixador do Irã e três diplomatas após culpar Teerã por atentados a um restaurante kosher e a uma sinagoga; é a primeira expulsão desde a Segunda Guerra.

Teerã revida. O governo iraniano negou envolvimento, chamou a medida de motivada por protestos pró-Palestina e prometeu retaliar expulsando diplomatas australianos. EUA enviam esquadras a Venezuela, e Caracas mobiliza tropas Esquadras em rota. Os EUA enviaram o cruzador USS Lake Erie e o submarino USS Newport News para águas venezuelanas numa operação antidrogas; a Casa Branca acusa Nicolás Maduro de chefiar um "narco-Estado".

Os EUA enviaram o cruzador USS Lake Erie e o submarino USS Newport News para águas venezuelanas numa operação antidrogas; a Casa Branca acusa Nicolás Maduro de chefiar um "narco-Estado". Contra-ataque venezuelano. Caracas mobilizou 15 mil soldados na fronteira com a Colômbia, pediu que milícias se armem e anunciou patrulhas com navios e drones no Caribe. Curiosidade: vaca é resgatada de poço de lama na Inglaterra Resgate inusitado. No interior da Inglaterra, bombeiros e fazendeiros usaram escavadeira e cintas para tirar uma vaca de 4 anos de um poço de lama de três metros; um veterinário acompanhou a operação.

No interior da Inglaterra, bombeiros e fazendeiros usaram escavadeira e cintas para tirar uma vaca de 4 anos de um poço de lama de três metros; um veterinário acompanhou a operação. Vaca tranquila. O animal permaneceu calmo durante o salvamento, saiu ileso e virou sensação nas redes sociais, encerrando o noticiário com leveza. Leia reportagem da UPI (em inglês).