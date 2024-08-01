O Hamas sinalizou que aceita libertar reféns e assumir algumas responsabilidades no plano de paz de 20 pontos proposto por Trump, mas rejeitou condicionantes de desarmamento completo.

Trump exigiu que Israel pare os bombardeios imediatamente, afirmando que a guerra só avançará com cessar-fogo. Zona cinzenta. Apesar da promessa de paz, combates continuaram na Cidade de Gaza e áreas vizinhas, com relatos de ataques aéreos enquanto as conversas acontecem.

Senado dos EUA rejeita acordo para encerrar shutdown; Trump congela verba de Chicago

O Senado rejeitou proposta republicana para reabrir o governo, mantendo o impasse. Em retaliação, Trump ordenou o congelamento de US$ 2,1 bilhões de verbas federais destinadas a Chicago. Pressão amplificada. A retenção de recursos atingiu US$ 28 bilhões destinados a estados e cidades democratas, escalando a crise orçamentária.

A retenção de recursos atingiu US$ 28 bilhões destinados a estados e cidades democratas, escalando a crise orçamentária. Imbróglio institucional. Com o impasse ampliado, serviços federais permanecerão paralisados e um encerramento prolongado se torna cenário mais provável.

EUA disparam míssil contra barco suspeito perto da costa venezuelana

O secretário de Defesa disse que o ataque é parte de "guerra contra o tráfico" e que operações do tipo irão continuar. Legalidade questionada. Juristas e especialistas em direito marítimo levantam dúvidas sobre a base legal do ataque -- se foi autorizado ou excedeu manto jurisdicional.

Suprema Corte permite Trump retirar status temporário de venezuelanos nos EUA

A juíza Jackson, em solitário dissenso, denunciou o uso abusivo do poder executivo e seu impacto humanitário. Consequência humana. A medida atinge famílias que viviam com proteção legal nos EUA; organizações de direitos humanos alertam para efeitos dramáticos no acesso a emprego e saúde.

Dólar desaba em semanas; mercados veem shutdown longo como risco majoritário

Investidores acompanham especulações de cortes de juros do Fed em outubro e dezembro, tema central neste ambiente de incerteza. Fluxo de aversão ao risco. Moedas de países emergentes, como o real, e ativos menores receberam afluxos enquanto o dólar recuou.

