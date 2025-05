Um ataque ucraniano com drones nesta madrugada levou ao fechamento dos aeroportos de Moscou. A ofensiva ocorre três dias antes das comemorações na cidade pela participação da União Soviética na derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O desfile, marcado para sexta, será assistido por vários líderes internacionais, incluindo o presidente Lula. Segundo autoridades russas, 19 drones foram destruídos na capital e cerca de 100 em todo o país. O governo russo afirmou que, apesar do ataque, manterá a trégua de quinta a sábado anunciada por Putin para permitir as comemorações, mas alertou que "dará uma resposta apropriada se a Ucrânia não suspender os ataques". Zelensky chamou a trégua russa de "gesto teatral". "Eles nos atacam até o dia 7, pausam confortavelmente por três dias, e voltam a nos atacar no dia 12?" Hamas: Não há 'sentido' em negociar com Israel Um dirigente do Hamas disse que "não há mais sentido" em continuar as negociações de cessar-fogo com Israel, depois do anúncio do governo Netanyahu da intenção de ampliar a ofensiva militar, reocupar a Faixa de Gaza e deslocar sua população. Em entrevista à BBC, Bassem Naim afirmou que o grupo deixará de discutir as propostas de Israel enquanto o país continuar com a "guerra pela fome", referência ao bloqueio israelense à chegada de alimentos e medicamentos ao território palestino. O anúncio de uma operação militar em grande escala foi feito ontem pelo governo israelense, que também começou a convocar reservistas para a ofensiva. França e Reino Unido criticaram a medida. Em Washington, Donald Trump disse que os EUA vão fornecer comida para os palestinos de Gaza, sem entrar em detalhes. "As pessoas estão passando fome, e nós vamos ajudá-las a conseguir comida." O governo israelense afirmou que o objetivo da ofensiva é a recuperação dos reféns em posse do Hamas e a "derrota final" do grupo palestino. Merz perde votação para chanceler na Alemanha O líder do partido União Democrata-Cristã, Friedrich Merz, não obteve os votos necessários para ser eleito chanceler e formar o novo governo alemão nesta manhã. Foi a primeira vez na história que o líder de uma coalizão majoritária recém-formada não foi confirmado pelo Parlamento na primeira votação. Merz precisava de 316 votos para obter a maioria absoluta dos 630 deputados, mas só conseguiu 310. Uma nova votação deve ocorrer entre hoje e amanhã. Se não obtiver a maioria absoluta, Merz ainda poderá ser eleito com a maioria dos votos dos presentes. O episódio, porém, revela a fraqueza da coalização entre os conservadores democrata-cristãos e os social-democratas no momento em que o país enfrenta o risco de estagnação econômica e o enfraquecimento da aliança com os EUA, em um contexto de ameaça russa e de crescimento da extrema-direita. EUA oferecem US$ 1 mil para imigrante deixar o país O governo americano anunciou que pagará US$ 1 mil e bancará as despesas de transporte de imigrantes sem visto que aceitem voltar a seus países de origem. O valor só será liberado quando a pessoa chegar ao seu destino. Segundo comunicado do Departamento de Segurança Interna (DHS), o serviço pode ser solicitado por meio do aplicativo CBP Home. "A saída voluntária é a melhor forma, mais segura e mais econômica, de deixar o país sem correr o risco de ser preso", disse a secretária do DHS, Kristi Noem. A medida foi justificada como uma forma de reduzir o custo da expulsão de estrangeiros, estimada em cerca de US$ 17 mil por pessoa. Durante a campanha eleitoral, Trump prometeu expulsar milhões de imigrantes, mas seu governo vem enfrentando dificuldades para colocar o plano em prática. Desde a posse, em 20 de janeiro, 152 mil estrangeiros foram deportados - 22% menos do que os 195 mil deportados pelo governo Biden entre fevereiro e abril do ano passado. Guterres alerta para risco em confronto Índia-Paquistão O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou ontem para o risco de um confronto militar entre Índia e Paquistão, "que poderia facilmente sair do controle". Os dois países têm armas nucleares em seus arsenais. Guterres afirmou "entender as fortes emoções que se seguiram ao horrível ataque" que deixou 26 turistas mortos na Caxemira indiana, mas disse que "chegou a hora de máxima moderação e de se afastar do precipício". A Índia responsabilizou o governo do Paquistão pelo ataque, que ocorreu em uma região de maioria muçulmana, com um forte movimento separatista. Na semana passada, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, autorizou as forças armadas do país "a decidir o modo, os alvos e o momento" da resposta ao ataque. Nos últimos dias, o Paquistão realizou testes com mísseis terra-terra, incluindo um projétil com capacidade de atingir Nova Déli. Dona do ChatGPT desiste de fins lucrativos A OpenAI, empresa por trás do ChatGPT, anunciou ontem ter desistido de seus planos de se tornar uma empresa com fins lucrativos. A companhia disse que transformará sua subsidiária com fins lucrativos em uma public benefit corporation (PBC - sociedade de benefício público) - esse tipo de empresa pode pagar dividendos a seus acionistas, mas tem a obrigação legal de atuar em prol de um benefício público específico, definido em seus estatutos. Além disso, o controle da PBC ficará com o braço sem fins lucrativos da empresa. A transformação da OpenAI em uma empresa com fins lucrativos havia levantado temores de que a empresa colocaria a busca por lucros acima de preocupações éticas e com a segurança da tecnologia de inteligência artificial. A OpenAI foi fundada em 2015 com a missão declarada de trabalhar para que "a inteligência artificial geral beneficie toda a humanidade".