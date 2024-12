A oposição sul-coreana apresentou hoje uma moção de impeachment do presidente interino, Han Duck-soo, que está no cargo há menos de duas semanas, desde o afastamento do presidente Yoon Suk Yeon. A votação está marcada para esta sexta. Han é acusado de se recusar a nomear três juízes indicados pela oposição para a Suprema Corte, que tem a tarefa de ratificar o impeachment de Yoon, aprovado pelo parlamento no dia 14. Ele também vetou várias leis aprovadas pelos deputados, entre elas a que prevê uma investigação sobre a fracassada tentativa de Yoon de impor uma lei marcial ao país - iniciativa que levou o país à atual crise política. "Han se revelou um insurrecionista em exercício, não um presidente em exercício", disse Park Chan-dae, líder do maior partido de oposição sul-coreano. Han argumenta que a indicação dos juízes depende da aprovação do partido governista. Acidente com avião Embraer deixa 38 mortos A queda de um avião da Azerbaijan Airlines deixou 38 mortos ontem no Cazaquistão. A aeronave, um Embraer 190, fabricado no Brasil, transportava 67 pessoas - 29 das quais sobreviveram. O avião ia de Baku, no Azerbaijão, para Grozny, capital da Chechênia, uma das repúblicas da Federação Russa, mas se desviou da rota e pegou fogo ao fazer um pouso de emergência perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão. Segundo vários especialistas em segurança aérea, imagens da fuselagem e de um vídeo gravado de dentro da cabine reforçam a hipótese de que a aeronave tenha sido atingida por disparos de uma bateria antiaérea enquanto sobrevoava a Chechênia. A região era alvo de ataques com drones ucranianos. Hoje, autoridades russas e azeris disseram que as causas do acidente ainda estão sendo investigadas e que é cedo para qualquer conclusão. Confrontos deixam 17 mortos na Síria Autoridades do novo governo sírio disseram que forças leais ao presidente deposto Bashar al Assad mataram 14 e feriram 10 soldados do novo regime em uma emboscada perto do porto de Tartus, no Mediterrâneo, na terça. A região é a principal base da minoria alauíta, ramo do islamismo seguido por Assad. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), três homens armados também morreram no confronto com os soldados. Nos últimos dias, milhares de aluítas saíram às ruas de várias cidade no centro do país, após um vídeo com imagens do que seria um ataque a um santuário da religião na cidade de Homs viralizou. Pelo menos um manifestante morreu na repressão aos protestos e ontem o governo decretou toque de recolher em Homs. Rebelião em Moçambique Pelo menos 33 pessoas morreram e 15 ficaram feridas ontem em um motim em uma penitenciária em Maputo, capital de Moçambique. Durante o tumulto, cerca de 1500 presos conseguiram fugir. De acordo com o chefe da polícia do país, Bernardino Rafael, a rebelião começou depois de uma "agitação" provocada do lado de fora da cadeia por manifestantes que protestavam contra a vitória eleitoral do partido governista, Frelimo, nas eleições de outubro. A confirmação da vitória de Daniel Chape, na segunda desta semana, pela Justiça eleitoral, desencadeou uma nova onda de protestos, que deixou 21 mortos na terça. A ministra da Justiça, Helena Kida, porém, contestou a explicação do chefe de polícia. Em uma entrevista a uma TV local, ela disse que a rebelião começou dentro da prisão, sem nenhuma influência dos protestos do lado de fora. Rússia vê terrorismo em naufrágio no Mediterrâneo A empresa de navegação Oboronloguistika, vinculada ao Ministério da Defesa da Rússia, atribuiu o naufrágio do cargueiro Ursa Maior, segunda-feira, no Mar Mediterrâneo, a um "ataque terrorista". Segundo um relatório sobre o acidente divulgado ontem, houve "três explosões consecutivas" que fizeram o navio balançar e provocaram um "influxo de água". A nota não deu detalhes sobre quem estaria por trás da ação nem sobre as motivações. Dois dos 16 tripulantes, todos russos, estão desaparecidos. Segundo a empresa, o cargueiro de 142 metros de comprimento seguia para Vladivostok, no extremo leste russo, e transportava guindastes e equipamentos para máquinas quebra-gelo.