Fumaça sobe em Gaza após bombardeio israelense
Menahem Kahana/AFP
Israel avança com ofensiva terrestre em Gaza sob acusações de genocídio na ONU
Israel inicia ofensiva terrestre na Cidade de Gaza.
Caça Rafale B da Força Aérea Francesa em exercício da Otan no espaço aéreo da Polônia
Forças Armadas da França/AFP - 13.set.2025
Drones aumentam tensão entre Polônia, Rússia e Otan
Polônia, drones e Otan: tensão cresce no leste europeu
Trump chega ao Reino Unido para reforçar negócios e alianças
Trump no Reino Unido: visita de Estado mira negócios e geopolítica
- Agenda carregada: segunda visita de Estado inclui encontro com o premiê Keir Starmer e banquete em Windsor, num esforço para sublinhar a "relação especial".
- Negócios na mesa: são esperados acordos bilionários; anúncio de investimento privado antecede a chegada do presidente.
- Pautas sensíveis: Ucrânia, Oriente Médio, tecnologia e tarifas entram no roteiro político-diplomático.
China reage: pacote para turbinar consumo de serviços
EUA: caso Charlie Kirk avança na Justiça
- Primeira audiência: o suspeito deve ser formalmente denunciado e passar por audiência inicial em Utah.
- Linhas de investigação: promotores avaliam homicídio qualificado e possível crime de ódio; motivação ainda sob apuração.
- Impacto público: assassinato reacende debate sobre radicalização e segurança em eventos.