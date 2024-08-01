Fumaça sobe em Gaza após bombardeio israelense Menahem Kahana/AFP Israel avança com ofensiva terrestre em Gaza sob acusações de genocídio na ONU Do UOL Israel inicia ofensiva terrestre na Cidade de Gaza. Escalada decisiva: o Exército israelense avança com blindados e infantaria pelos setores norte e leste , empurrando a linha de frente em direção ao centro urbano após uma noite de bombardeios intensos.

o Exército israelense avança com pelos setores , empurrando a linha de frente após uma noite de bombardeios intensos. Pressão internacional: o chefe de direitos humanos da ONU pediu o fim da "carnificina"; Israel rejeita acusações de genocídio.

o chefe de direitos humanos da ONU pediu o fim da "carnificina"; Israel rejeita acusações de genocídio. Risco humanitário e reféns: deslocamentos em massa seguem sem rotas seguras, enquanto famílias alertam para o perigo aos sequestrados. Veja o que se sabe sobre a ofensiva em Gaza.

Publicidade

Caça Rafale B da Força Aérea Francesa em exercício da Otan no espaço aéreo da Polônia Forças Armadas da França/AFP - 13.set.2025 Drones aumentam tensão entre Polônia, Rússia e Otan Polônia, drones e Otan: tensão cresce no leste europeu Detenções em Varsóvia: dois suspeitos foram presos após um drone sobrevoar o palácio presidencial Belvedere; o aparelho foi neutralizado por seguranças do Estado.

dois suspeitos foram presos após um drone sobrevoar o palácio presidencial Belvedere; o aparelho foi neutralizado por seguranças do Estado. Contexto de risco: o caso vem após incursões de drones russos na semana passada, que levaram a Otan a reforçar a defesa do flanco leste.

o caso vem após incursões de drones russos na semana passada, que levaram a Otan a reforçar a defesa do flanco leste. Resposta estratégica: Varsóvia acelera decisões de defesa e amplia cooperação em treinos antidrone com parceiros.

Trump chega ao Reino Unido para reforçar negócios e alianças Trump no Reino Unido: visita de Estado mira negócios e geopolítica Agenda carregada: segunda visita de Estado inclui encontro com o premiê Keir Starmer e banquete em Windsor, num esforço para sublinhar a "relação especial".

segunda visita de Estado inclui encontro com o premiê Keir Starmer e banquete em Windsor, num esforço para sublinhar a "relação especial". Negócios na mesa: são esperados acordos bilionários; anúncio de investimento privado antecede a chegada do presidente.

são esperados acordos bilionários; anúncio de investimento privado antecede a chegada do presidente. Pautas sensíveis: Ucrânia, Oriente Médio, tecnologia e tarifas entram no roteiro político-diplomático.