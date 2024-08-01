|
Prédio Mushtaha, 2º maior de Gaza, é bombardeado por Israel
Omar Al-Qattaa/AFP
Israel intensifica ataques em Gaza
ICE faz megaoperação em fábrica da Hyundai
Putin rejeita força internacional para a Ucrânia
- Ameaça russa: Depois de cúpula em Paris em que aliados planejaram uma força de "reasseguro" para a Ucrânia, Putin alertou que qualquer tropa estrangeira será alvo e rejeitou a presença ocidental.
- Sinais de impasse: Ele descartou diálogo com Zelensky e acusou europeus de prolongarem a guerra, embora elogie Trump; aliados afirmam que objetivo é garantir segurança à Ucrânia.
Proposta bilionária para Elon Musk na Tesla
- Superprêmio para Musk: O conselho da Tesla quer pagar US$ 1 trilhão em ações a Elon Musk se ele atingir 12 metas, como multiplicar por oito o valor da empresa e vender milhões de carros e robôs.
- Críticas ao pacote: Musk não terá salário; receberá ações conforme metas, mas analistas acham exagero e apontam queda nas vendas e desgaste da marca.
Emprego nos EUA desacelera
- Mercado em marcha lenta: Os EUA criaram só 22 mil vagas em agosto e o desemprego subiu a 4,3%; tarifas e repressão migratória de Trump esfriam o mercado e acendem alerta.
- Preocupação econômica: Economistas apontam cortes industriais e demissões; governo prevê revisões otimistas, mas analistas veem sinais de estagnação.
