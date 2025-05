O gabinete de segurança de Israel aprovou hoje a expansão das operações militares na Faixa de Gaza. O plano abre a possibilidade da reocupação militar de todo o território palestino e o deslocamento da população civil. Segundo uma fonte do governo israelense ouvida pela agência de notícias France Presse, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também não descarta a ideia levantada por Donald Trump de expulsar todos os palestinos do território. No sábado, o Exército israelense anunciou a mobilização de mais reservistas para ampliar a ofensiva - retomada unilateralmente por Israel em 18 de março em violação ao acordo de cessar-fogo assinado com o Hamas em janeiro. Em 19 meses de ataques, Israel já matou mais de 52 mil palestinos. A ofensiva se seguiu ao ataque do Hamas que deixou cerca de 1,2 mil mortos em Israel e fez 251 reféns. Trump 'não sabe' se deve cumprir a Constituição Donald Trump indicou nesse fim de semana, da maneira mais forte desde a posse, que pode não estar disposto a respeitar o estado de direito. Em entrevista exibida ontem pela rede de TV CBS, o presidente americano foi questionado se não achava que deveria defender a Constituição. Trump respondeu "Não sei". Em seguida, acrescentou: "Eu tenho advogados brilhantes, e eles vão obviamente seguir o que a Suprema Corte disse". Antes, na mesma entrevista, Trump já havia dito que "não sabia" se deveria cumprir a quinta emenda da Constituição americana, que garante direitos legais a não cidadãos. "Se for esse o caso, então teríamos que fazer um milhão, ou dois milhões, ou três milhões de julgamentos", disse Trump, em referência ao número de imigrantes que diz querer expulsar do país. Trump anuncia tarifa de 100% para filmes produzidos no exterior Donald Trump anunciou ontem à noite tarifas de 100% sobre os filmes exibidos no país, mas produzidos no exterior. "A indústria cinematográfica dos Estados Unidos está morrendo muito rapidamente. Outros países oferecem todo tipo de incentivo para atrair os nossos cineastas e estúdios para fora dos Estados Unidos. Hollywood e muitas outras áreas dentro do país estão sendo devastadas", postou Trump em sua rede social Truth. Não está claro em que situações as tarifas serão aplicadas nem se elas incidirão sobre as séries de TV. Uma pesquisa recente indicou que os cinco locais de produção preferidos pelos executivos do setor de cinema em 2025 e 2026 ficam fora dos Estados Unidos. Toronto ocupa o primeiro lugar, seguido por Grã-Bretanha, Vancouver, Europa Central e Austrália. A Califórnia aparece em sexto lugar. Putin e a ameaça nuclear O presidente russo, Vladimir Putin, disse esperar que "não seja necessário usar" armas nucleares na guerra contra a Ucrânia. A declaração foi exibida em um programa de TV nesse domingo. "Eles queriam nos provocar para que cometêssemos erros", disse Putin, em resposta à pergunta de um jornalista sobre o risco de uma escala nuclear no conflito com o país vizinho. "Não houve necessidade de usar essas armas... e espero que não sejam necessárias." A fala de Putin foi divulgada dias após o fechamento de um acordo entre a Ucrânia e os Estados Unidos para a exploração conjunta de recursos minerais ucranianos pelos dois países e do endurecimento do discurso de Trump contra a Rússia. Portugal endurece contra imigrantes O governo de Portugal anunciou que notificará nos próximos meses 18 mil imigrantes em situação irregular para que deixem o país, caso contrário serão deportados. As primeiras 4,5 mil notificações devem ser enviadas ainda nesta semana. A medida, anunciada no sábado, foi adotada na esteira de uma determinação da União Europeia para que os países do bloco sejam mais rigorosos no controle da entrada de imigrantes de fora do continente. Portugal tem cerca de 115 mil imigrantes. Os brasileiros constituem o maior grupo de estrangeiros e também são os mais barrados nos portos de entrada, número que subiu de 179, em 2023, para 1.470 em 2024 - um aumento de mais de 700%. Buffet anuncia aposentadoria Warren Buffett, o investidor mais famoso e a quinta pessoa mais rica do mundo, anunciou que deixará a presidência-executiva do grupo Berkshire Hathaway até o final do ano. Buffett afirmou que recomendará ao conselho de administração que o atual vice-presidente da companhia, Greg Abel, ocupe seu lugar. Buffet, de 94 anos, está há 60 anos na direção da holding, que se tornou, em agosto passado, a oitava empresa a superar a marca de US$ 1 trilhão em valor - ao lado de seis gigantes da tecnologia e da empresa de petróleo saudita Aramco. O anúncio de Buffet foi feito no sábado, durante o célebre encontro anual dos investidores da empresa em Omaha, no Nebraska. "Eu ainda estarei por perto e serei útil em alguns casos, mas a palavra final será dada por Greg em qualquer assunto. Greg não sabia disso até agora. Ele será o CEO e ponto." Até o começo de março, Buffett possuía 14,4% da Berkshire e detinha 30,4% das ações com direito a voto.