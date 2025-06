Diplomatas e funcionários de governos europeus e dos EUA afirmam que Israel está pronto para realizar um ataque contra o Irã, segundo reportagens de vários veículos americanos, entre eles o jornal New York Times e a rede de TV CBS. Ontem, o Departamento de Estado confirmou a ordem para que todo o pessoal não essencial dos EUA no Iraque deixe o país e autorizou a saída de funcionários não essenciais e familiares do Bahrein e do Kuwait. A medida foi tomada depois que o Irã advertiu que atacará bases americanas na região em caso de agressão. Os EUA são o maior aliado, financiador e fornecedor internacional de armas para Israel. A tensão na região provocou a disparada dos preços do petróleo nos últimos dias. O Irã tem a terceira maior reserva de petróleo do mundo e um conflito na região poderia afetar outros grandes produtores. A crise ocorre durante um impasse com o governo Trump nas negociações sobre o programa nuclear do Irã. Hoje, a Agência Internacional de Energia Atômica aprovou uma moção declarando que o Irã não está cumprindo suas obrigações com as regras do acordo de não proliferação de armas nucleares. A proposta foi apresentada por EUA, Reino Unido, França e Alemanha. Com exceção da Alemanha, esses países e Israel possuem bombas nucleares. O Irã afirmou que a resolução é "política" e que vai inaugurar uma nova planta de enriquecimento de urânio para "fins pacíficos". Avião para Londres com 242 cai na Índia Um avião que ia de Ahmedabad, na Índia, para Londres caiu com 242 pessoas a bordo logo após decolar do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel nesta madrugada. Segundo a polícia local, não há indícios de sobreviventes. A companhia Air India afirmou que o Boeing 787-8 transportava 169 indianos, 53 britânicos, um canadense e sete portugueses. A aeronave caiu em uma área de prédios e atingiu uma pousada para estudantes de medicina. Cinco deles também foram mortos. Segundo a reitora da Universidade Médica B.J, mais de 50 estudantes almoçavam no momento em que o local foi atingido. Registros indicam que a aeronave decolou às 13h38 (4h08 no horário de Brasília) e caiu cinco minutos depois. Musk recua em ataques a Trump Elon Musk disse ontem ter se arrependido de ataques ao presidente Donald Trump. "Eu lamento algumas das minhas postagens sobre o presidente @realDonaldTrump na semana passada. Elas passaram dos limites", escreveu Musk, em sua rede social X. Musk também apagou vários dos posts ofensivos ao presidente, incluindo o que associava Trump a Jeffrey Epstein, morto na cadeia em 2019 após ser condenado por operar uma rede de prostituição com menores de idade. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que "o presidente viu o comunicado que Elon publicou esta manhã, e está agradecido". Segundo jornais americanos, Musk ligou e conversou brevemente com Trump na segunda-feira à noite. Weinstein é condenado novamente por assédio sexual O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein, 73, foi considerado culpado de assédio sexual contra a assistente de estúdio Miriam Haley e inocentado do ataque à atriz Jessica Mann ontem em Nova York. O julgamento foi realizado após a anulação, no ano passado, de suas condenações pelas mesmas acusações em 2020. Os jurados ainda não chegaram a um veredito sobre a acusação de estupro da modelo Kaja Sokola e devem voltar a se reunir para discutir o caso hoje. A pena pela condenação por assédio ainda não foi definida. Em outros processos, Weinstein também foi condenado a 16 anos de prisão por crimes sexuais pela Justiça de Los Angeles. Weinstein é um dos cofundadores do estúdio Miramax e foi um dos produtores mais poderosos de Hollywood. As acusações de assédio sexual e estupro contra ele vieram a público em 2017 e impulsionam mundialmente o movimento #MeToo. Ele nega as acusações. Morre Brian Wilson, líder dos Beach Boys Morreu aos 82 anos o músico Brian Wilson, fundador, líder e principal compositor dos Beach Boys, uma das bandas americanas de música pop mais populares dos Estados Unidos nos anos 60. O anúncio foi feito pela família em postagem no Instagram, sem informação sobre onde, quando ou a causa da morte. Diagnosticado com um "transtorno neurocognitivo grave", Wilson estava sob curatela de seus representantes comerciais desde a morte de sua mulher, Melinda, em 2024. Durante o auge, entre 1962 a 1966, o grupo teve 13 músicas no Top 10 dos EUA, incluindo três que chegaram ao primeiro lugar: 'I Get Around', 'Help Me, Rhonda' e 'Good Vibrations'. Também de 1966, o álbum 'Pet Sounds', eleito duas vezes como o segundo melhor disco da história pela revista americana Rolling Stones, concentrada na cobertura da música popular em inglês. "Acredito que ninguém é educado musicalmente até ter ouvido esse álbum", disse uma vez Paul McCartney, com quem Brian Wilson mantinha uma rivalidade artística. McCartney também disse considerar 'God Only Knows' a música mais bonita de todos os tempos.