O editor-chefe da revista americana The Atlantic foi incluído por engano em um grupo de mensagens com o ministro Pete Hegseth, o vice-presidente JD Vance e outras autoridades de defesa dos Estados Unidos e recebeu detalhes do plano secreto antes do ataque americano contra os houthis, no Iêmen. O jornalista Jeffrey Goldberg recebeu informações sobre os ataques, incluindo "alvos, armas que os Estados Unidos utilizariam e o seguimento do ataque". Nas mensagens, trocadas pelo aplicativo Signal, JD Vance disse que odiava "resgatar a Europa novamente", já que o ataque americano também beneficiaria navios do continente, alvos dos houthis no Mar Vermelho. Hegseth concordou e acrescentou: "É patético!". "A sequência de mensagens parece ser autêntica e estamos revisando como um número foi adicionado inadvertidamente à conversa", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Brian Hughes. Trump ameaça punição a quem comprar petróleo da Venezuela Donald Trump disse ontem que imporá uma sobretaxa de 25% às importações de países que comprarem petróleo venezuelano. "A Venezuela tem sido muito hostil aos Estados Unidos e às liberdades que defendemos", escreveu Trump em sua rede social, Truth. Sem apresentar evidências concretas, ele também acusou o governo Maduro de enviar "para os Estados Unidos, de forma deliberada e enganosa, dezenas de milhares de criminosos de alta periculosidade". Se confirmada, a medida afetará a China, maior importador de petróleo da Venezuela. Em seguida, aparecem os próprios EUA, a Espanha e a Índia. O Brasil também importa petróleo do país vizinho e pode ser atingido. Segundo Trump, as taxas entrarão em vigor no dia 2 de abril, junto com as chamadas tarifas recíprocas, que o republicano ameaça impor a todos os países que cobram impostos sobre importações dos EUA. Vendas da Tesla caem pela metade na Europa As vendas de carros elétricos da Tesla caíram pela metade na União Europeia no acumulado de janeiro e fevereiro, segundo dados divulgados hoje pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis. A empresa de Elon Musk vendeu 19.046 unidades no continente, 49% a menos do que em janeiro do ano passado. O desempenho vai na contramão do mercado local de carros elétricos, que avançou 28,4% e já responde por cerca de 15% do total de vendas de automóveis. Os modelos híbridos lideram as vendas com 35,2% das vendas, enquanto os carros a gasolina caíram para 29,1%. Para analistas, a queda das vendas da Tesla se explica pela espera dos consumidores pela nova linha da marca e pela rejeição a Musk desde a sua aproximação a Donald Trump. ONU alerta para risco da volta da pandemia de Aids A diretora do programa da ONU de combate à epidemia de HIV/Aids, Winnie Byanyima, disse ontem que os casos da doença em todo o mundo podem crescer dez vezes nos próximos quatro anos, depois que os EUA cortaram a ajuda internacional. Segundo Byanyima, se a contribuição americana não for coberta por outras fontes haverá "6,3 milhões de mortes adicionais relacionadas à Aids" nesse período. "Vamos ver pessoas morrendo como vimos nas décadas de 1990 e 2000", disse. A diretora do Unaids também afirmou que, a longo prazo, esse crescimento da doença não ficaria limitado aos países de baixa renda da África, mas afetaria também populações da Europa Oriental e da América Latina. Colonos israelenses espancam diretor de documentário que venceu Oscar O codiretor de 'No Other Land', documentário vencedor do Oscar deste ano, o palestino Hamdan Ballal, foi atacado por colonos judeus e detido por militares israelenses ontem na Cisjordânia. O relato é do grupo Centro Judaico para a Não Violência. Segundo outro codiretor do filme, o israelense Yuval Abraham, Ballal foi espancado e levado por soldados em uma ambulância. Sem citar Ballal, o Exército israelense afirmou ter detido três palestinos e um israelense suspeitos de "atirar pedras" contra soldados da força de ocupação. De acordo com dados da ONU, apenas em janeiro houve 131 ataques de colonos israelenses a comunidades palestinas na Cisjordânia e 27 mil palestinos foram deslocados de suas terras na região.