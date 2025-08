Sexta-feira, 01/08/2025 31.jul.25 - Anna Moneymaker/Getty Images/AFP Trump anuncia tarifas mais altas do que o previsto e derruba mercados Donald Trump assinou ontem decretos elevando as tarifas alfandegárias americanas para 69 países, a exemplo do que havia feito contra o Brasil na quarta-feira. A medida inclui taxas mais altas do que as anunciadas anteriormente para vários países , entre eles a Suíça, 39%, e o Canadá, 35%. A África do Sul estará sujeita a um imposto de 30%.

, entre eles a Suíça, 39%, e o Canadá, 35%. A África do Sul estará sujeita a um imposto de 30%. O Brasil continua sujeito à maior alíquota divulgada até agora, 50%, seguido da Síria, cujos produtos foram taxados em 41%.

divulgada até agora, 50%, seguido da Síria, cujos produtos foram taxados em 41%. A tarifa mínima permaneceu em 10% , taxa aplicada, por exemplo, ao Reino Unido.

, taxa aplicada, por exemplo, ao Reino Unido. Trump também deu mais prazo para negociações com o México , principal parceiro comercial dos EUA, 90 dias.

, principal parceiro comercial dos EUA, 90 dias. As conversas com a China também continuam, com prazo até o dia 12.

As tarifas anunciadas na noite de ontem entram em vigor daqui a 7 dias. O anúncio derrubou os mercados pelo mundo. Todas as principais bolsas da Ásia fecharam no vermelho, com quedas acima de 1%. As bolsas europeias também abriram em queda acentuada, e os mercados futuros indicam o mesmo caminho para os índices de ações nos EUA.

JOSE CABEZAS/REUTERS

Bukele aprova lei que permite reeleição ilimitada em El Salvador

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, conseguiu aprovação pelo Congresso de uma reforma constitucional que amplia o mandato presidencial de 5 para 6 anos e permite a reeleição ilimitada. O atual mandato de Bukele foi encurtado em 2 anos para permitir eleições em março de 2027. A medida foi aprovada com 57 votos a favor e 3 contrários. Bukele conta com grande aprovação popular graças à sua "guerra às gangues", que reduziu os índices de violência no país, mas à custa de um regime de exceção que permite prisões em massa sem ordem judicial e acusações de violação aos direitos humanos.

Yuriko Nakao/Reuters

Inflação nos EUA tem alta na esteira das tarifas de Trump

A inflação nos EUA voltou a subir em junho e chegou a 2,6% ao ano, acima da meta de 2% e dos 2,5% previstos em uma enquete realizada pelo site de notícias financeiras MarketWatch. A chamada inflação subjacente, que exclui setores voláteis, como de alimentos e energia, foi de 2,8%. Segundo a agência Reuters, parte da alta da inflação se deve às tarifas de Trump, que já encareceram produtos com móveis e produtos recreativos. O comportamento dos preços deve reforçar a política de manutenção da taxa de juros em um nível historicamente elevado, apesar da pressão de Donald Trump pela sua redução.

REUTERS/Pedro Nunes

Governo português anuncia planos para reconhecer Estado palestino

O governo de centro-direita do primeiro-ministro Luís Montenegro, de Portugal, disse ontem que iniciará consultas aos partidos e à Presidência "com o objetivo de considerar o reconhecimento do Estado palestino". Segundo o comunicado do gabinete, a medida pode ser formalizada durante a Assembleia Geral da ONU em setembro. O presidente Marcelo de Sousa classificou o processo de 'muito prudente e muito sensato'. A iniciativa segue anúncios semelhantes feitos pela França, pelo Reino Unido e pelo Canadá. Israel tem afirmado que o reconhecimento do Estado palestino é um recompensa ao Hamas.

28.07.2025 - Khamis Al-Rifi/Reuters

Eslovênia é o 1º país da Europa e da ONU a impor embargo de armas a Israel

O governo esloveno anunciou em comunicado ontem um embargo na venda de armas para Israel. O país é o primeiro integrante da União Europeia e da Otan, a aliança militar liderada pelos EUA, a tomar a iniciativa. O comunicado sobre a medida afirma que "pessoas estão morrendo [na Faixa de Gaza] porque a ajuda humanitária está sendo sistematicamente negada a elas" e que "é o dever de cada país responsável agir, mesmo que isso signifique dar um passo antes dos demais". A medida é sobretudo simbólica. Segundo dados da ONU, a venda de armas da Eslovênia para Israel somou apenas US$ 60 mil em 2024.

UMA IMAGEM

Pessoas caminham em Ica, no Peru, após tempestade de areia que levou ao fechamento de várias estradas pelo país

Fredy Q Martinez/AFP

MAIS DO UOL

Gaza: Enviado de Trump vai a centro de distribuição em meio a crise de fome

Camboja vai indicar Trump para Prêmio Nobel da Paz, afirma premiê