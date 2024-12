A primeira-ministra Giorgia Meloni disse ontem que a Itália não apoiará o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul a menos que haja ajustes. "Na ausência de um reequilíbrio (dos termos do acordo), a Itália não estará a bordo", afirmou. A declaração foi feita ao Parlamento italiano às vésperas de uma reunião de cúpula do bloco europeu. Depois de 25 anos de negociações, o acordo foi assinado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no começo deste mês, em Montevidéu, durante a cúpula do Mercosul. No entanto, o texto sofre oposição de França e Polônia e precisa ser ratificado pelo Conselho da União Europeia, em uma votação na qual a Itália deve ter um peso decisivo. Suspeito preso na Rússia Rússia prendeu hoje um cidadão do Uzbequistão pelo assassinato do general Igor Kirillov, morto ontem ao sair de casa pela explosão de uma bomba escondida em um patinete em frente ao edifício onde morava. Segundo comunicado das forças de segurança russas, o suspeito disse durante interrogatório que foi contratado pelo serviço secreto ucraniano e monitorou a ação remotamente por meio de imagens de uma câmera instalada no local. Ele teria recebido a promessa de US$ 100 mil e de um visto para morar em um país europeu. Ontem, o Serviço de Segurança da Ucrânia reivindicou a autoria do ataque. Kirillov era o comandante da divisão de armas químicas das forças armadas russas. Ele foi o oficial russo mais graduado morto desde o início da guerra, há quase três anos, e um dos mais agressivos porta-vozes da ofensiva de Putin contra a Ucrânia. Plano para matar o papa O serviço secreto britânico descobriu e evitou um ataque suicida contra o Papa Francisco durante uma visita ao Iraque, em 2021, segundo sua autobiografia que será lançada em janeiro. Francisco escreve que, assim que pousou em Bagdá, soube que "uma mulher carregada de explosivos e um jovem terrorista suicida estavam a caminho de Mosul" para matá-lo. Segundo o relato, que teve trechos publicados antecipadamente pelo jornal italiano Corriere della Sera, a mulher e o homem foram presos pela polícia iraquiana e mortos. No livro, o papa disse que foi aconselhado por várias pessoas a não fazer a viagem, mas que "sentiu que deveria ir". Fim do mistério sobre doença no Congo O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo afirmou que a misteriosa doença que deixou mais de 140 mortos no sudoeste do país em novembro é uma forma grave de malária, que se manifesta atacando o sistema respiratório. De acordo com a nota do ministério, os efeitos da doença são potencializados pela desnutrição, um problema crônico na região. Ainda de acordo com a pasta, foram registrados 592 casos da doença desde outubro, com uma taxa de mortalidade de 6,2%. Ciclone deixa 34 mortos em Moçambique O ciclone Chido deixou pelo menos 34 mortos em Moçambique, de acordo com a agência humanitária da ONU Ocha, citando dados do instituto de desastres naturais moçambicano. Estima-se que mais de 170 mil pessoas tenham sido afetadas, e houve 319 feridos. No fim de semana, a tempestade arrasou a ilha de Mayotte, um departamento da França no Oceano Índico, entre o continente e Madagascar. Autoridades locais dizem que pode haver centenas ou milhares de mortos, mas a confirmação desse número é prejudicada pela falta de registro da população e pela dificuldade de acesso às regiões mais afetadas.