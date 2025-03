As bolsas de valores pelo mundo registram grandes quedas hoje, com a expectativa da entrada em vigor, depois de amanhã, das tarifas recíprocas, prometidas por Donald Trump a todos os países com quem os EUA fazem comércio. Na Ásia, o índice Nikkei 225, de Tóquio, caiu 4,1%; e o Hong Kong Hang Seng, recuou 1,3%. A queda foi mais acentuada nas ações de fabricantes de chips de computador. A TSMC, de Taiwan, perdeu 4,4% de seu valor; e a Samsung, 4%. Por volta das 9h da manhã, os principais índices das bolsas europeias caíam cerca de 2%. A retração se segue às quedas de sexta-feira nos EUA, quando o S&P 500 recuou cerca de 2%, e o Nasdaq Composite, 2,7%. O Ibovespa também não resistiu, com queda de cerca de 1%. Os índices futuros apontam para mais quedas hoje nos EUA e no Brasil. "Os anúncios [sobre tarifas] vivem mudando, mas o que há de comum entre eles não é positivo para o crescimento global", disse ao jornal Financial Times Charles De Boissezon, chefe de estratégia global do Société Générale. Le Pen inelegível A Justiça francesa declarou a líder da extrema-direita Marine Le Pen inelegível por cinco anos e a condenou a quatro anos de prisão. Ela terá de cumprir apenas dois anos em regime domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica. Le Pen, 56, foi considerada culpada de desviar verbas da União Europeia para pagar despesas de seu partido Reunião Nacional. A decisão tira Le Pen da eleição presidencial de 2027 para a sucessão de Emmanuel Macron. Cabe recurso, mas a inelegibilidade entra em vigor imediatamente. 2 mil mortos em Mianmar Subiu para 2 mil o número de mortos pelo terremoto de sexta-feira, anunciou hoje a junta militar que governa Mianmar. Mais cedo, quatro pessoas foram resgatadas com vida dos escombros de um prédio que desabou em Mandalay. Na Tailândia, as equipes de resgate continuam trabalhando nos escombros de um arranha-céu em construção que desabou em Bangcoc, mas socorristas disseram que não há mais sinais de vida. Pelo menos 12 pessoas morreram no local. Cientistas dizem que as primeiras análises do tremor indicam que ele foi um terremoto super-shear, o que significa que a ruptura das placas terrestres é mais rápida do que a velocidade das ondas do terremoto, o que multiplica o seu o poder de destruição. Trump sobre 3º mandato: 'Não estou brincando' Trump disse ontem que "não está brincando", quando fala sobre tentar um terceiro mandato na Presidência dos EUA, o que é proibido pela Constituição do país. A declaração foi feita em entrevista à rede de TV NBC. "Ainda temos quase quatro anos, é muito tempo, mas, apesar disso, muitas pessoas dizem que tenho que me candidatar novamente. Eles amam nosso trabalho". A mudança da regra constitucional exigiria dois terços dos votos do Congresso, uma tarefa quase impossível dada a divisão do parlamento em quase meio a meio entre Republicanos e Democratas. Trump, porém, afirmou que "existem métodos pelos quais isso pode ser feito". Questionado sobre se o caminho poderia ser a eleição como vice em uma chapa liderada por JD Vance, que depois renunciaria e lhe entregaria o cargo, Trump disse que "esse é um método, mas há outros". Trump 'furioso' com Putin Donald Trump afirmou estar "muito irritado" e "furioso" com Vladimir Putin e ameaçou impor tarifas de 25% adicionais às importações pelos EUA de produtos de países que compram petróleo russo. A declaração é a primeira mudança no tom conciliador em relação a Putin adotado por Trump desde a eleição e ocorre após a Rússia ignorar vários acordos de cessar-fogo propostos ou anunciados por Trump. Segundo o presidente americano, as tarifas seriam impostas se não fosse possível "chegar a um acordo que ponha fim ao derramamento de sangue na Ucrânia" e se julgar que "a culpa é da Rússia". Hoje, o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, disse que "o trabalho está em andamento" e que Putin "continua aberto ao contato com Trump". "Uma ligação telefônica pode ser organizada rapidamente, se necessário", afirmou Peskov.