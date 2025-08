Trump, Putin e Zelensky: diplomacia ou encenação? Trump mandou seu enviado Steve Witkoff a Moscou para conversar com Putin. Chamou o encontro de "grande progresso" e falou em acordo antes de sexta, quando novas sanções entram em vigor. O Kremlin foi vago: "troca de sinais". Enquanto isso, Trump ameaça com tarifas de até 100% quem seguir comprando petróleo russo — inclusive aliados. Um encontro trilateral com Zelensky está no radar, mas a diplomacia relâmpago parece mais um jogo de pressão do que uma proposta concreta de paz. Gaza: militares resistem, Netanyahu insiste O general Eyal Zamir se opôs à tomada total da Faixa de Gaza, alertando para riscos aos reféns e ao Exército. Netanyahu, porém, quer seguir com a expansão. A ONU fala em catástrofe humanitária; Israel já controla 75% de Gaza. Na Cisjordânia, Israel anunciou novos assentamentos na área E1. A Eslovênia respondeu com sanções comerciais. A ocupação avança, a fome se alastra, e o projeto de dois Estados se esfarela. Tarifas, chantagem e diplomacia de mercado Trump elevou para 50% as tarifas sobre produtos da Índia — punição por comprarem petróleo russo. O Brasil acionou a OMC contra a sobretaxa de 50%, que atinge 36% das exportações nacionais. Empresários brasileiros temem novas sanções. A retórica de Trump mira a guerra, mas atinge as economias do Sul global. A multipolaridade avança — com ajuda dos EUA. Vacinas de mRNA perdem verba nos EUA Robert F. Kennedy Jr. cancelou US$ 500 milhões em contratos para vacinas de mRNA (tecnologia que ensina o corpo a produzir sua própria defesa contra o vírus). Diz que elas não protegem bem. Cientistas alertam: é um retrocesso político e técnico. A plataforma premiada com o Nobel em 2023 agora enfrenta o negacionismo institucional. Japão em chamas O país bateu recordes históricos: 41,8 °C. A crise climática não recua, e o verão de 2024 já é o mais quente em 126 anos. Coreia do Sul também sofre. Colheitas em risco, saúde pública em alerta. Enquanto isso, as grandes potências jogam xadrez geopolítico.