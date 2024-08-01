Na ONU, Trump chama crise climática de "farsa" e confronta aliados Do UOL Em discurso na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, Donald Trump acusou a ONU de ineficiência, chamou a crise climática de "farsa" e disse que países "estão indo para o inferno", num recado interno e externo. Falou em endurecer tarifas e cobrou fronteiras mais fechadas, tornando o tom da abertura um ato de campanha global. Repercussões e bastidores. Moscou ridicularizou o discurso e a guinada pró-Ucrânia; europeus reagiram sob pressão após violações de espaço aéreo por jatos e drones russos. A ONU ainda esclareceu que a falha no teleprompter e a parada da escada rolante foram questões operacionais da comitiva americana.

Moscou ridicularizou o discurso e a guinada pró-Ucrânia; europeus reagiram sob pressão após violações de espaço aéreo por jatos e drones russos. A ONU ainda esclareceu que a falha no teleprompter e a parada da escada rolante foram questões operacionais da comitiva americana. Por que importa. O choque retórico na Assembleia-Geral expõe divisões sobre clima, migração e guerra, e antecipa negociações tensas em segurança, economia e governança global ao longo da semana de líderes. Reconhecimento da Palestina cresce entre aliados dos EUA e testa a diplomacia de Washington Efeito cascata. França, Reino Unido, Canadá e Austrália aderiram ao reconhecimento da Palestina; cerimônias oficiais elevaram a representação palestina e provocaram reação dura de Israel e reservas da Casa Branca.

França, Reino Unido, Canadá e Austrália aderiram ao reconhecimento da Palestina; cerimônias oficiais elevaram a representação palestina e provocaram reação dura de Israel e reservas da Casa Branca. Impacto e limites. O gesto dá fôlego político à solução de dois Estados na ONU, mas não muda, por ora, a realidade em Gaza e Cisjordânia; prefeitos franceses foram cobrados a retirar bandeiras por "neutralidade".

O gesto dá fôlego político à solução de dois Estados na ONU, mas não muda, por ora, a realidade em Gaza e Cisjordânia; prefeitos franceses foram cobrados a retirar bandeiras por "neutralidade". Próximos passos. Chancelarias buscam amarrar o simbolismo a medidas práticas (status diplomático, cooperação e ajuda), enquanto Washington calcula custos em ano eleitoral. Visto H-1B a US$ 100 mil: recuo parcial, ruído total — tecnologia, hospitais e Índia contam perdas O que mudou. A equipe de Trump esclareceu que a taxa anual mira pedidos novos, não renovações, mas a incerteza regulatória segue alta e empresas correm para reter talentos. Leia reportagem (em inglês) do The New York Times.

A equipe de Trump esclareceu que a taxa anual mira pedidos novos, não renovações, mas a incerteza regulatória segue alta e empresas correm para reter talentos. Leia reportagem (em inglês) do The New York Times. Efeitos colaterais. Hospitais alertam para agravamento da escassez de médicos formados no exterior; no mercado, o setor de TI indiano projeta cortes, postergações de contratos e risco à moeda.

Hospitais alertam para agravamento da escassez de médicos formados no exterior; no mercado, o setor de TI indiano projeta cortes, postergações de contratos e risco à moeda. Tabuleiro político. O pacote vira vitrine do discurso anti-imigração do governo e pressiona Congresso e Judiciário, com impacto direto em inovação e competitividade dos EUA. Supertufão Ragasa: lago de barreira rompe em Taiwan; China evacua 1,9 milhão O desastre. O rompimento de uma barragem em Hualien deixou mortos e desaparecidos. Hong Kong registrou alagamentos e feridos; a tempestade tocou terra em Guangdong.

O rompimento de uma barragem em Hualien deixou mortos e desaparecidos. Hong Kong registrou alagamentos e feridos; a tempestade tocou terra em Guangdong. Por que foi tão grave. O lago se formou após deslizamentos e ficou instável desde o forte terremoto de 2024; o acesso remoto dificultou obras preventivas. Meteorologistas colocam Ragasa entre os mais intensos da região em décadas.

O lago se formou após deslizamentos e ficou instável desde o forte terremoto de 2024; o acesso remoto dificultou obras preventivas. Meteorologistas colocam Ragasa entre os mais intensos da região em décadas. Risco contínuo. Autoridades monitoram novas cheias e avaliam reforço de diques, enquanto voos e logística seguem afetados no Pacífico ocidental. Teerã diz que continuará vendendo petróleo à China Dead­line na ONU. Europeus acionaram o mecanismo para reativar sanções; sem acordo até domingo, restrições voltam automaticamente. Negociações pedem acesso de inspetores e contenção do estoque de urânio.

Europeus acionaram o mecanismo para reativar sanções; sem acordo até domingo, restrições voltam automaticamente. Negociações pedem acesso de inspetores e contenção do estoque de urânio. Realpolitik do petróleo. Teerã afirma que as vendas à China continuarão e analistas veem refinarias chinesas como potenciais beneficiárias de descontos maiores, com efeito limitado na oferta global. Seul propõe redução gradual das tensões; Kim fecha a porta ao Sul, mas acena aos EUA Proposta de Seul. Em seu primeiro discurso na ONU, o presidente Lee Jae-myung defendeu reduzir tensões e construir "convivência" com o Norte, reconhecendo que a desnuclearização não será rápida.

Em seu primeiro discurso na ONU, o presidente Lee Jae-myung defendeu reduzir tensões e construir "convivência" com o Norte, reconhecendo que a desnuclearização não será rápida. Resposta de Pyongyang. Kim Jong-un rechaçou diálogo com Seul e condicionou conversas com Washington ao abandono da exigência de desarme -- mira congelamento, não desmantelamento. Otan endurece o tom após violações de espaço aéreo e paralisações por drones no Norte da Europa Alerta aliado. Após a incursão de MiG-31 na Estônia e drones que fecharam aeroportos na Dinamarca e na Noruega, a Aliança avisou que defenderá seu território "por todos os meios", enquanto países do Báltico ampliam regras de engajamento. Publicidade Divulgação Morre Claudia Cardinale, musa de Fellini Despedida: morre a atriz Claudia Cardinale, 87, estrela de "8½", "O Leopardo" e "Era uma Vez no Oeste" Legado. Nascida na Tunísia e criada na Itália, Cardinale atravessou seis décadas de cinema europeu, símbolo de força e sensualidade em clássicos de Fellini, Visconti e Leone. Compartilhar essa edição



