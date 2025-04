Daniel Noboa se reelegeu para o segundo mandato ontem no Equador. Com cerca de 93% das urnas apuradas, ele obteve 55,7% dos votos, segundo o Conselho Nacional Eleitoral. A candidata de esquerda, Luisa González, ficou com 44,3%. Aliada do ex-presidente Rafael Correa, González não reconheceu a derrota e acusa o governo de fraude. "Vamos pedir a recontagem e que se abram as urnas (...) é a mais grotesca fraude eleitoral." Noboa respondeu: É "lamentável que com 11, 12 pontos de diferença se tente, de alguma forma, questionar a vontade dos equatorianos". A diferença dos candidatos no primeiro turno havia sido inferior a um ponto percentual, e todas as pesquisas recentes apontavam para um empate técnico. Nascido nos EUA e filho do maior magnata da banana de seu país, Noboa faz parte do grupo de presidentes latino-americanos mais alinhados a Trump. A guerra (comercial) continua O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse que a isenção de tarifas recíprocas para computadores e aparelhos de celular, que inclui os produzidos na China, é apenas temporária. "[Os produtos] estão isentos das tarifas recíprocas", disse Lutnick, em entrevista à rede de TV ABC, "mas estão incluídos nas tarifas sobre semicondutores, que provavelmente entrarão em vigor dentro de um mês ou dois." A isenção de tarifas sobre smartphones, computadores e outros dispositivos eletrônicos foi divulgada na sexta à noite pela agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA. A medida se aplica apenas às tarifas recíprocas: 125% para produtos da China e 10% para de todos os outros países, mas não à alíquota de 20% sobre produtos chineses anunciada por Trump no início de seu governo. Mais tarde, Trump confirmou que serão criadas novas tarifas sobre eletrônicos e semicondutores. Sobe e desce dos mercados Apesar das falas de Trump e de Lutnick de que os eletrônicos e semicondutores não ficarão de fora das tarifas, os mercados globais reagiram positivamente nesta segunda-feira. As ações de empresas americanas mais dependentes da importação de componentes e de produtos acabados da China, como Apple, Nvidia e Dell, subiram no mercado futuro. As Bolsas da China, do Japão e de outros países da Ásia fecharam em alta. Na Europa, por volta das 9h, as principais bolsas dos países da União Europeia subiam em torno de 2%, e a Bolsa de Londres registrava uma alta de 1,5%. Morre Vargas Llosa Morreu ontem aos 89 anos o escritor peruano Mario Vargas Llosa, vencedor do prêmio Nobel de Literatura e considerado pelos críticos um dos maiores de sua geração. "Com profunda dor, tornamos público que nosso pai, Mario Vargas Llosa, faleceu hoje em Lima, cercado por sua família e em paz", anunciaram seus filhos. Ele pediu para ser cremado e ter uma cerimônia privada, apenas para a família e os amigos próximos. Além da carreira como escritor e ensaísta, Vargas Llosa foi candidato à Presidência do Peru em 1990, quando perdeu para Alberto Fujimori. Entre suas principais obras, estão os romances "A Festa do Bode", "Conversa no Catedral" e "A Guerra do Fim do Mundo" - este sobre a Guerra de Canudos. Politicamente, Vargas Llosa foi do marxismo à defesa radical do liberalismo econômico, após seu rompimento com Cuba em 1971. Manteve durante muitos anos uma grande amizade com o escritor colombiano Gabriel García Marquez, de quem se afastou após dar um soco em 1976. Nenhum dos dois autores explicou o motivo do desentendimento. Israel ataca hospital cristão em Gaza Israel destruiu parte do último hospital completamente funcional em Gaza. O bombardeio desse domingo destruiu a UTI e a ala de cirurgia do Ahli Arab Hospital, uma instituição cristã, operada pela diocese da Igreja Anglicana em Jerusalém. Não houve vítimas diretas. Funcionários e pacientes conseguiram deixar o local antes do ataque, anunciado com minutos de antecedência pelo Exército de Israel. Mas uma criança que estava sendo atendida após sofrer um trauma na cabeça morreu durante a evacuação. Sem exibir provas, Israel disse que o hospital foi bombardeado porque era usado por integrantes do Hamas como um "centro de comando e controle". "É particularmente chocante que o único hospital cristão em Gaza tenha sido atacado no Domingo de Ramos", afirmou em comunicado o arcebispo de York, Stephen Cottrell. Governador democrata sofre ataque A polícia americana anunciou ontem à noite a prisão de um homem suspeito de colocar fogo na casa do governador da Pensilvânia, Josh Shapiro. Ele estava dormindo com a família em casa, quando o incêndio começou, mas foi alertado pela equipe de segurança e conseguiu deixar a residência ileso. Parte da casa foi destruída. O suspeito foi identificado como Cody Balmer, de 38 anos. O promotor distrital Fran Chardo afirmou que ele deve ser acusado de "tentativa de homicídio, terrorismo e incêndio criminoso qualificado". Segundo a polícia, durante o interrogatório, Balmer disse que estava com raiva do governador e que o teria atacado com um martelo se o encontrasse dentro da casa. Shapiro é um dos políticos mais influentes do Partido Democrata e foi um dos postulantes à vaga de candidato a vice-presidente na chapa de Kamala Harris.