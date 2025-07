O título desta edição pode parecer enigmático, mas reflete uma verdade premente: estamos vendo uma reconfiguração na forma como dados, informações e até mesmo o poder são gerenciados e, por vezes, expostos. Há uma tensão crescente entre a privacidade individual, a segurança nacional e a busca incessante por controle e informação. A era da vigilância Meta fecha acordo bilionário e mantém segredo de Zuckerberg Em um movimento que mal permitiu o início do julgamento, a Meta (antigo Facebook) e Mark Zuckerberg selaram um acordo de US$ 8 bilhões com acionistas, encerrando um processo que acusava a empresa de operar como uma "operação ilegal de coleta de dados". O ponto crucial? Zuckerberg evitou testemunhar sob juramento, esquivando-se de semanas de escrutínio público sobre as práticas de privacidade de sua companhia. Esse desfecho reforça como as gigantes da tecnologia continuam encontrando formas de evitar a responsabilização pública completa, mesmo após multas pesadas. Leia mais. EUA compartilham dados de beneficiários do Medicaid com agência de imigração Numa medida polêmica e silenciosa, o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) dos EUA agora tem acesso a dados sensíveis de 79 milhões de inscritos no Medicaid, (programa do sistema de saúde público norte-americano) incluindo informações pessoais como etnia e número de seguro social. O acordo, entre o CMS (Medicare & Medicaid) e o Departamento de Segurança Interna, visa rastrear imigrantes em situação irregular. Vinte estados já contestam a medida judicialmente, e críticos alertam para um "efeito amedrontador" que pode afastar pessoas necessitadas de serviços de saúde. Leia reportagem da agência Associated Press (texto em inglês). Vazamento de dados expõe forças especiais britânicas: quando o Excel vira arma Um grave erro administrativo durante a crise no Afeganistão resultou na exposição dos dados de mais de 100 agentes de forças especiais e serviços secretos do Reino Unido. A falha, considerada uma das piores na história da segurança britânica, comprometeu nomes de soldados de duas unidades de forças especiais de elite e agentes de inteligência. A gravidade é tamanha que um afegão usou parte desses dados para chantagear o governo britânico e conseguir reassentamento. O incidente sublinha como um "simples" erro de informação pode ter consequências catastróficas para a segurança nacional e para a vida de indivíduos. Veja mais na cobertura da BBC News (em inglês). Mudança de comando na Ucrânia: Zelensky reorganiza time para manter apoio ocidental A Ucrânia passa por uma significativa reorganização política. O primeiro-ministro Denys Shmyhal renunciou, e a atual vice-primeira-ministra e ministra da Economia, Yuliia Svyrydenko, 39, é a favorita para substituí-lo. Ela tem sido peça-chave nas negociações com EUA e aliados. Com a Rússia intensificando a pressão militar, essa ampla reforma governamental sinaliza um esforço de Zelensky para fortalecer as relações internacionais e garantir o fluxo contínuo de apoio ocidental. Leia mais. Trump vs. Fed: ataques ao banco central americano agitam mercados globais Donald Trump voltou a pressionar Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), o banco central dos EUA, por causa das taxas de juros. Analistas veem a pressão como uma ameaça à independência do Fed, vista como crucial para a estabilidade econômica global, e uma interferência política poderia desestabilizar o dólar e a economia mundial. Procuradora de casos Epstein e Diddy é demitida nos EUA: sinais de pressão política Maurene Comey, procuradora que atuou em casos de alta repercussão como os de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell e Sean "Diddy" Combs, foi demitida do Departamento de Justiça dos EUA sem explicação oficial. Filha do ex-diretor do FBI, James Comey, ela enviou uma mensagem enigmática a colegas: "O medo é a ferramenta de um tirano". Sua saída, em meio a outros desligamentos de promotores ligados a investigações envolvendo Donald Trump, alimenta sérias suspeitas de que o Departamento de Justiça possa estar sendo instrumentalizado politicamente, com represálias contra aqueles que investigam figuras de poder. Leia mais.