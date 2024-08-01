Palestinos participam do funeral de jornalistas mortos por um ataque aéreo israelense na Cidade de Gaza Rizek Abdeljawad/Xinhua ONU alerta para extermínio de geração inteira em Gaza após novas mortes por fome e ataques Crise humanitária em Gaza Fome e cerco: A agência da ONU para refugiados palestinos (UNRWA) alertou que famílias e toda uma geração estão sendo eliminadas pela guerra de Israel. O bloqueio e os ataques deixaram pelo menos 222 pessoas mortas por fome -- 101 crianças -- e pelo menos 46 palestinos mortos em incursões de Israel na Faixa de Gaza. A entidade cobrou cessar-fogo imediato.

Jornalistas alvo de bombardeios:

Repercussão internacional: Catar, ONU e União Europeia denunciaram o ataque como deliberado e pediram proteção a civis e jornalistas; funerais lotaram Gaza. Leia mais. Trump promete "troca de terras" e encontro com Putin sobre Ucrânia Negociação inusitada:

Possível troca de territórios:

Reação europeia: A chanceler alemã Friedrich Merz organizou para quarta-feira uma videoconferência com líderes da UE, Otan e Zelensky antes do encontro. Zelensky alertou que acordos sem a Ucrânia seriam "decisões mortas", e a diplomacia europeia insistiu que qualquer pacto deve incluir Kiev. Trump assume controle da polícia de Washington e ativa a Guarda Nacional Emergência decretada:

Críticas locais:

Força federal na rua: Segundo a Associated Press, cerca de 500 agentes federais - incluindo FBI e ATF - serão deslocados para patrulhar a cidade. Bowser disse que só solicitou apoio quando necessário e reiterou que a prioridade deveria ser preencher vagas no judiciário. Europa volta a sofrer com onda de calor e incêndios florestais Calor extremo:

Incêndios recordes:

Efeitos globais: Do outro lado do Atlântico, a seca atinge 34% do Canadá e 27% dos EUA, com 714 incêndios ativos e cerca de 60 milhões de pessoas afetadas. Meteorologistas alertam que a persistência de altas temperaturas pode agravar a falta de água e provocar novos focos de fogo. Explosão em usina da US Steel deixa mortos e desaparecidos nos EUA Acidente grave:

Histórico polêmico: A instalação é a maior coqueria da América do Norte e já enfrentou processos por poluição. A empresa informou que emprega 1.300 pessoas e disse que sua prioridade é a segurança e o bem-estar dos funcionários.




