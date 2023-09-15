Drone danificado após cair na vila de Czosnowka, no leste da Polônia Dariusz Stefaniuk/Dariusz Stefaniuk via REUTERS Otan diz que abateu drones russos na Polônia Do UOL Polônia derruba drones russos e convoca Otan Primeira retaliação da aliança: Drones lançados durante ataques russos à Ucrânia atravessaram a fronteira e foram abatidos por caças poloneses e aliados, marcando a primeira vez que um membro da Otan abre fogo contra alvos russos na guerra.

Alerta de conflito: O premiê Donald Tusk afirmou que o país está "mais perto de um conflito aberto" desde a 2ª Guerra e invocou o Artigo 4 do tratado para consultas emergenciais.

O premiê Donald Tusk afirmou que o país está "mais perto de um conflito aberto" desde a 2ª Guerra e invocou o Artigo 4 do tratado para consultas emergenciais. Repercussão: União Europeia e aliados condenaram a violação; Moscou negou responsabilidade e disse que as acusações são infundadas.

A guerra das tarifas EUA pressionam UE a sobretaxar China e Índia para sufocar Moscou Tarifas como arma geopolítica: A Casa Branca pediu que a União Europeia imponha tarifas de até 100% sobre importações da China e da Índia, argumentando que esses países financiam a guerra ao comprar petróleo russo.

A Casa Branca pediu que a União Europeia imponha tarifas de até 100% sobre importações da China e da Índia, argumentando que esses países financiam a guerra ao comprar petróleo russo. Risco de escalada: Especialistas temem que a medida aprofunde a fragmentação do comércio global e provoque retaliações; Bruxelas ainda não se pronunciou.

União Europeia planeja sanções contra ministros e colonos israelenses UE planeja sanções a ministros extremistas e colonos israelenses Resposta ao conflito: A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou intenção de sancionar ministros israelenses que incitam violência e colonos envolvidos em ataques a palestinos.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou intenção de sancionar ministros israelenses que incitam violência e colonos envolvidos em ataques a palestinos. Medidas adicionais: Bruxelas estuda suspender parcialmente o acordo de associação com Israel e cancelar benefícios comerciais.

Protestos em frente a estação Gare du Nord, em Paris, na França, em dia de manifestações pelo país Alain Jocard/AFP Onda de protestos na França 'Bloquons tout': protestos bloqueiam cidades na França Trânsito paralisado: Manifestantes tomaram ruas de diversas cidades, queimaram lixo e bloquearam estradas em um dia de ação chamado "Bloquons tout" (Vamos bloquear tudo).

Manifestantes tomaram ruas de diversas cidades, queimaram lixo e bloquearam estradas em um dia de ação chamado "Bloquons tout" (Vamos bloquear tudo). Crise política: O movimento, apoiado por sindicatos e estudantes, exige a renúncia de Macron e eleições antecipadas após a queda do premiê François Bayrou.

Canetas emagrecedoras, Wegovy, Ozempic, Mounjaro Getty Images Guerra dos remédios Novo Nordisk cortará 9 mil vagas na guerra dos remédios Reestruturação pesada: A fabricante de Wegovy e Ozempic anunciou corte de 9 000 empregos (11% do quadro) para economizar o equivalente a quase R$ 7 bilhões por ano.

A fabricante de Wegovy e Ozempic anunciou corte de 9 000 empregos (11% do quadro) para economizar o equivalente a quase R$ 7 bilhões por ano. Mercado competitivo: A empresa diz que o ajuste permitirá foco em pesquisas de obesidade e diabetes frente à forte concorrência.

Cientistas descobriram que o nariz enorme dos macacos-narigudos machos amplifica e dá timbre único às vocalizações, funcionando como uma "assinatura individual". A característica pode auxiliar na seleção de parceiros e comunicação do grupo Wikimedia Commons