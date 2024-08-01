Gaza: plano de trégua dos EUA ganha apoio de aliados, mas também gera críticas e depende da resposta do Hamas. O que há na mesa. A Casa Branca circulou um plano em 20 pontos: cessar-fogo imediato, troca de reféns e presos, retirada faseada de tropas israelenses, desarmamento do Hamas e governo transitório sob organismo internacional.

A Casa Branca circulou um plano em 20 pontos: cessar-fogo imediato, troca de reféns e presos, retirada faseada de tropas israelenses, desarmamento do Hamas e governo transitório sob organismo internacional. Quem apoia e quem resiste. Netanyahu sinalizou apoio com ressalvas; UE e Turquia elogiaram o esforço. A chave está com o Hamas, que avalia a proposta e exigências de garantias.

Netanyahu sinalizou apoio com ressalvas; UE e Turquia elogiaram o esforço. A chave está com o Hamas, que avalia a proposta e exigências de garantias. Por que importa. Se prosperar, seria o primeiro roteiro crível para encerrar quase dois anos de guerra, destravar ajuda e abrir via para arranjo político. EUA: risco de shutdown cresce e Trump convoca generais a encontro raro em base militar Impasse orçamentário. Sem acordo com o Congresso, o governo pode paralisar serviços; mercados operam em compasso de espera e ouro renovou máximas intradiárias.

Sem acordo com o Congresso, o governo pode paralisar serviços; mercados operam em compasso de espera e ouro renovou máximas intradiárias. Movimento incomum. O presidente e o secretário de Defesa convocaram centenas de oficiais de alta patente para reunião em Quantico, elevando a temperatura política.

O presidente e o secretário de Defesa convocaram centenas de oficiais de alta patente para reunião em Quantico, elevando a temperatura política. Efeito prático. Uma paralisação atrasaria dados econômicos e contratos, com impacto global em logística, aviação e pesquisa. Europa e Ucrânia: ofensiva diplomática em Kiev enquanto Hungria trava adesão O que mudou. Bruxelas intensificou visitas e anúncios de cooperação de defesa para manter Kiev no radar europeu apesar do veto húngaro à ampliação.

Bruxelas intensificou visitas e anúncios de cooperação de defesa para manter Kiev no radar europeu apesar do veto húngaro à ampliação. Sinal político. O impasse pressiona a UE às vésperas de decisões sobre segurança e indústria militar. Paquistão: carro-bomba mata ao menos 10 perto de quartel em Quetta O ataque. Explosão atingiu a sede de forças paramilitares no Balochistão (maior província do Paquistão); autoridades investigam autoria enquanto reforçam segurança na região.

Explosão atingiu a sede de forças paramilitares no Balochistão (maior província do Paquistão); autoridades investigam autoria enquanto reforçam segurança na região. Repercussão. O atentado expõe fragilidade da segurança interna e risco de novos episódios contra alvos do Estado. Chips e China: EUA ampliam lista de exportações vetadas e apertam regra "1 por 1" O pacote. Washington incluiu dezenas de empresas ligadas a semicondutores na lista de restrições e discute obrigar equivalência entre produção doméstica e importações, sob pena de tarifa.

Washington incluiu dezenas de empresas ligadas a semicondutores na lista de restrições e discute obrigar equivalência entre produção doméstica e importações, sob pena de tarifa. Cadeia de IA. O objetivo é conter a expansão de capacidade em território chinês e forçar investimento nos EUA, afetando fornecedores na Ásia. Mercados: cautela global com shutdown; ouro em alta e bolsas voláteis Clima de risco. Dólar e ações oscilaram com receio de paralisação do governo americano e atraso de indicadores-chave de emprego. Sudão: guerra entra no terceiro ano com crise humanitária extrema Quadro no mês. Combates entre Exército e RSF persistem com deslocamentos em massa, fome e ataques a civis; negociações seguem travadas. "Êxodo" no funcionalismo dos EUA eleva temor de apagão de serviços Saída em massa. Após programas de incentivo e reestruturações, dezenas de milhares de servidores deixam órgãos federais, acendendo alerta para perda de capacidade técnica.