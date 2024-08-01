|
Cerimônia de hasteamento da bandeira palestina diante da Missão da Palestina em Londres após o Reino Unido reconhecer oficialmente o Estado da Palestina
Adrian Dennis/AFP
Reconhecimentos à Palestina viram a maré diplomática na véspera da ONU
Reino Unido, Canadá, Austrália e Portugal reconheceram a Palestina no domingo. A França sinaliza que seguirá o mesmo caminho hoje, durante cúpula em Nova York.
A bandeira palestina foi hasteada em Londres; Israel reage com críticas e debate medidas de retaliação.
O movimento reabre pressão por solução de dois Estados às vésperas da semana de líderes na Assembleia-Geral da ONU.
Aviões israelenses bombardearam os prédios no centro da cidade de Gaza
Hashem Zimmo/Thenews2/Folhapress
Gaza sob novos bombardeios e atos na Europa após a onda de reconhecimentos
Em Gaza, os bombardeios israelenses prosseguem.
- Mais vítimas : ataques atingem áreas densas de Gaza, com dezenas de mortos e alerta humanitário.
- Ruas cheias: A Itália registra protestos e bloqueios; cidades europeias exibem bandeiras palestinas.
Semana de líderes na ONU começa sob caixa apertada e crise múltipla
- Pressão orçamentária: atraso e cortes nos repasses dos EUA fragilizam operações do sistema ONU.
- Agenda quente: Gaza, Ucrânia e reforma da governança devem dominar os discursos e bastidores.
- Cúpula de paz: França e Arábia Saudita reúnem países para destravar dois Estados.
Rússia x Otan: violação do espaço da Estônia acende alerta e vai ao Conselho de Segurança
Putin diz que manterá limites nucleares por mais um ano
Kim abre porta a diálogo com EUA — mas sem desnuclearização
- Condição explícita: Pyongyang aceita conversar se Washington abandonar a exigência de desarme; líder cita "boas lembranças" de encontros com Trump.
Clima extremo: supertufão no Pacífico e furacão no Atlântico
- Ragasa: supertufão varre o norte das Filipinas e impõe evacuações em Taiwan e costa chinesa.
- Gabrielle: furacão de categoria 3 passa a leste de Bermudas e gera mar grosso na costa leste dos EUA.
Taxa de US$ 100 mil no visto H-1B sacode tecnologia e Índia reage
- Impacto imediato: governo dos EUA fixa cobrança de US$ 100 mil por nova petição; Casa Branca esclarece que não vale para renovações.
- Mercados e empresas: setor de TI na Índia recua; gigantes dos EUA calculam custo e ajustes de contratação.