Trump recebe Putin no Alasca Sem acordo: Após três horas de reunião no Alasca, Trump e Putin não chegaram a um cessar-fogo para a guerra na Ucrânia. O republicano disse ver "boa chance" de trégua; Putin afirmou que os EUA se mostraram dispostos a trabalhar pela segurança da Rússia. Temor europeu: Zelensky e aliados da Ucrânia ficaram de fora. Líderes europeus temem que Trump congele o conflito e legitime o controle russo sobre parte do território; Kiev reagiu lembrando que ataques russos continuavam durante as negociações. Gaza sob novos ataques Bombardeio intensificado: Israel intensificou ataques a Gaza, atingindo bairros densos e disparando contra equipes que resgatavam feridos.

Ambulâncias visadas: Veículos de socorro foram alvejados e outra criança morreu de fome, elevando para 240 as mortes por desnutrição, com 107 menores.

Apelo por ajuda: Organizações clamam por corredores humanitários, mas socorristas relatam tiros e feridos presos sob escombros. Segundo a ONU, 1.760 pessoas morreram na busca por ajuda em Gaza desde o final de maio. Enchentes devastam o Paquistão Chuvas torrenciais: Monções causaram enchentes e deslizamentos no Paquistão, matando 194 pessoas, a maioria em Khyber Pakhtunkhwa; um helicóptero de resgate caiu, matando a tripulação.

Resgates e perdas: Casas foram destruídas e estradas bloqueadas; equipes evacuam aldeias enquanto a monção, que traz grande parte das chuvas anuais, segue forte. Calor extremo no Oriente Médio Noites infernais: O Oriente Médio viveu noites recordes; Ghor es-Safi e Aqaba não baixaram de 35 °C, em Sedom fez 36 °C e em Amã 31,8 °C.

Dia sufocante: Médicos alertam que noites quentes impedem a recuperação; dias beiraram 50 °C no vale do Jordão e passaram de 40 °C em Gaza, agravando a crise; especialistas apontam clima extremo. Leia reportagem (em inglês) no The Guardian. Bolívia às vésperas da eleição Reta final: A Bolívia vota domingo (17); com o MAS dividido e inflação alta, candidatos de direita lideram.

Mudança à vista: Sete milhões de eleitores podem encerrar 20 anos de hegemonia esquerdista; sem maioria absoluta, haverá segundo turno em 19 de outubro. Curiosidade: baleia do passado Baleia pré-histórica: Cientistas australianos descreveram Janjucetus dullardi, espécie de 25 milhões de anos que combina traços de baleia e foca.

Cientistas australianos descreveram Janjucetus dullardi, espécie de 25 milhões de anos que combina traços de baleia e foca. Pequena e reveladora: O pequeno cetáceo cabe em uma cama e ajuda a entender como surgiram as baleias modernas. Leia reportagem da agência Associated Press (em inglês).