Bombeiros ucranianos apagam incêndio em um prédio residencial no local de um ataque de drone russo na cidade de Bilozerske, região de Donetsk Genya Savilov/AFP Rússia avança e Ucrânia teme acordo de Trump com Putin do UOL Ucrânia e a cúpula Trump-Putin Rússia avança no leste: A Rússia está intensificando seus ataques e conquistando mais áreas no leste da Ucrânia. Essa demonstração de força militar acontece estrategicamente dias antes de um encontro crucial entre os presidentes dos EUA e da Rússia. A grande preocupação da Ucrânia e de seus aliados é que, como o governo ucraniano foi excluído dessa conversa, Trump e Putin possam negociar um acordo de paz que obrigue a Ucrânia a ceder partes de seu próprio território para a Rússia, como condição para o fim do conflito.

A Rússia está intensificando seus ataques e conquistando mais áreas no leste da Ucrânia. Essa demonstração de força militar acontece estrategicamente dias antes de um encontro crucial entre os presidentes dos EUA e da Rússia. A grande preocupação da Ucrânia e de seus aliados é que, como o governo ucraniano foi excluído dessa conversa, Trump e Putin possam negociar um acordo de paz que obrigue a Ucrânia a ceder partes de seu próprio território para a Rússia, como condição para o fim do conflito. UE defende soberania: líderes europeus pedem que a Ucrânia decida seu futuro e convidaram Zelensky ao encontro no Alasca, temendo que Trump ceda a Moscou.

líderes europeus pedem que a Ucrânia decida seu futuro e convidaram Zelensky ao encontro no Alasca, temendo que Trump ceda a Moscou. Zelensky recusa recuos: O presidente ucraniano, Zelensky, está irredutível e declara que não vai retirar seus soldados da região estratégica do Donbas, rejeitando qualquer acordo que envolva ceder território. Ao mesmo tempo, ele vê a reunião entre Trump e Putin nos EUA como um grande ganho para o presidente russo. Para Zelensky, este encontro dá a Putin a legitimidade que ele tanto deseja e acaba com os esforços do Ocidente para isolá-lo diplomaticamente, fazendo com que a Rússia pareça menos um agressor e mais um parceiro de negociação indispensável no cenário mundial. Leia mais. Bombardeios e fome em Gaza Violência continua: Israel bombardeia a Cidade de Gaza; mais 11 pessoas morreram e outras sucumbiram à fome, elevando para 227 as mortes por desnutrição.

Israel bombardeia a Cidade de Gaza; mais 11 pessoas morreram e outras sucumbiram à fome, elevando para 227 as mortes por desnutrição. Hamas no Cairo: líder Khalil Al-Hayya negocia cessar-fogo no Egito enquanto Israel planeja tomar a Cidade de Gaza em outubro.

líder Khalil Al-Hayya negocia cessar-fogo no Egito enquanto Israel planeja tomar a Cidade de Gaza em outubro. Pressão internacional: chefes de diplomacia exigem entrada irrestrita de ajuda e criticam a meta israelense de dominar Gaza. EUA impõem sanção a milícia congolesa Punição ao coltan ilegal: o Tesouro dos EUA sancionou a milícia Pareco-FF, a mineradora CDMC e exportadoras de Hong Kong por traficar minerais de Rubaya, área que produz 15 % do coltan mundial.

o Tesouro dos EUA sancionou a milícia Pareco-FF, a mineradora CDMC e exportadoras de Hong Kong por traficar minerais de Rubaya, área que produz 15 % do coltan mundial. Cortar financiamento: as medidas buscam cortar recursos de grupos armados e apoiar negociações de paz entre Congo e Ruanda, incentivando investimentos no leste. Leia mais (texto em inglês da agência Reuters) Ex-primeira-dama sul-coreana presa Prisão histórica: Kim Keon Hee foi detida por suspeita de fraude de ações, suborno e tráfico de influência, tornando-se a primeira ex-primeira-dama sul-coreana presa.

Kim Keon Hee foi detida por suspeita de fraude de ações, suborno e tráfico de influência, tornando-se a primeira ex-primeira-dama sul-coreana presa. Família na cadeia: ela se junta ao marido, o ex-presidente Yoon Suk Yeol, já preso; promotores dizem que recebeu joias e propinas, mas a defesa nega. Leia mais. AfD supera conservadores na Alemanha Percalços políticos: pesquisa Forsa aponta a extrema direita AfD (26%) à frente dos conservadores de Friedrich Merz (24%); analistas culpam uma indicação polêmica para a Suprema Corte e a suspensão de armas a Israel, além da promessa de reduzir imigração, pela queda do chanceler. Leia mais (texto do site Politico, em inglês) Curiosidade: tubarão-branco em Maine Surpresa no mar: Um possível avistamento de um grande tubarão-branco no estado de Maine, que fica na costa nordeste dos Estados Unidos, levou as autoridades locais a emitir um alerta, noticiou a ABC News. O animal foi visto perto da Ilha de Richmond e das praias da cidade de Scarborough, e os banhistas foram aconselhados a ter cuidado ao entrar no mar. Publicidade Compartilhar essa edição



