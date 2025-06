A Gaza Humanitarian Foundation (GHF), empresa apoiada pelos EUA e por Israel, suspendeu hoje a entrega de alimentos na Faixa de Gaza. As forças armadas israelenses afirmaram que as estradas que levam aos pontos de distribuição são consideradas "zonas de combate". A medida foi tomada após três dias seguidos em que pessoas desesperadas por comida foram mortas por disparos de soldados israelenses, que deixaram cerca de 50 vítimas fatais e dezenas de feridos, segundo autoridades de saúde locais e entidades internacionais. As mortes foram classificadas pelo alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, como "crimes de guerra". Israel afirmou que "os soldados deram tiros de advertência na direção de suspeitos que se aproximaram de uma maneira que colocou em perigo sua segurança". Hoje à tarde, o Conselho de Segurança da ONU votará uma resolução exigindo um cessar-fogo no território palestino. A expectativa, porém, é que a medida seja vetada pelos EUA, principal apoiador, financiador e fornecedor internacional de armas para Israel. Novas tarifas dos EUA sobre aço e alumínio em vigor Entraram hoje em vigor as novas tarifas americanas sobre alumínio, aço e derivados. O decreto que elevou as alíquotas de 25%, anunciadas em março, para 50% foi assinado por Trump ontem. A Grã-Bretanha, com quem os EUA formaram um pré-acordo no mês passado, continuará sujeita apenas às tarifas de 25%. Hoje, em outra frente da guerra comercial iniciada por Trump, o presidente americano afirmou que é muito difícil negociar com o chinês Xi Jinping. "Gosto do presidente Xi da China, sempre gostei e sempre vou gostar, mas ele é muito duro e extremamente difícil de fazer um acordo!!!", postou Trump em sua rede social, Truth. No começo da semana, a Casa Branca informou que os dois presidentes deveriam ter uma conversa telefônica na sexta-feira. Ontem, a China levantou dúvidas sobre a reunião. Musk ataca Orçamento de Trump Menos de uma semana depois de deixar o governo Trump, o bilionário Elon Musk criticou em termos duros o projeto de Orçamento do republicano. "Esse projeto de lei de gastos do Congresso, enorme, escandaloso e eleitoreiro, é uma abominação repugnante", escreveu Musk em sua rede social, X. A proposta mantém isenções fiscais de trilhões de dólares, inclusive para os mais ricos, prevê aumento nos gastos militares e permite o aumento da dívida pública. O texto foi aprovado pela Câmara na semana passada, mas precisa passar pelo Senado, onde enfrenta resistência até de republicanos. A porta-voz de Trump minimizou os ataques de Musk. "O presidente já conhece a posição de Elon Musk sobre este projeto de lei; isso não muda sua opinião. É um projeto de lei grande e bonito, e ele se mantém firme", declarou Karoline Leavitt. Confrontos deixam 10 policiais feridos na Bolívia Confrontos com apoiadores de Evo Morales deixaram dez policiais feridos ontem na Bolívia, seis deles por explosão de dinamite. Várias estradas no sul e no centro do país foram tomadas por camponeses. Os manifestantes pedem a renúncia do presidente Luis Arce, ex-aliado de Morales, e exigem o fim da proibição pelo Tribunal Constitucional da participação do ex-presidente nas eleições de agosto. "Os movimentos sociais se mobilizam" por diferentes razões, como a crise econômica, "e não podemos pará-los de forma alguma", disse Omar Ramírez, líder do movimento Evo Pueblo, fundado por Morales. Segundo a estatal Administradora Boliviana de Estradas, foram registrados hoje 18 pontos de bloqueio, 11 deles em Cochabamba. Congresso do Equador aprova bases militares estrangeiras O Congresso do Equador aprovou ontem uma emenda constitucional que permite a instalação de bases militares estrangeiras no país. A medida foi proposta pelo presidente Daniel Noboa em outubro, com o objetivo declarado de fortalecer o combate ao narcotráfico. O texto deve agora passar pela Corte Constitucional e por um referendo. A proibição de bases estrangeiras havia sido estabelecida durante o governo Rafael Correa (2007-2017), após romper um acordo com os EUA, que mantinham uma base aérea no porto de Manta. A aprovação ocorre em um momento de aproximação entre Noboa e Trump. O presidente americano recebeu o equatoriano às vésperas da eleição, vencida por Noboa em abril. Partido do governo controlará Supremo no México Os nove juízes eleitos para a Suprema Corte do México foram propostos pelo Morena, partido de esquerda da atual presidente, Claudia Sheinbaum, e do anterior, Andrés Manuel López Obrador. As cinco mulheres e quatro homens que comporão o tribunal foram escolhidos na polêmica eleição de domingo para todos os mais de 2.600 magistrados do país, em um exercício inédito no mundo nessa escala. Com o resultado, o Morena agora controla de fato os três poderes, já que também tem maioria no Congresso. "Esta não é uma reforma que visa aprimorar o sistema de justiça, mas sim capturá-lo", disse à agência de notícias France Press Juan Jesús Garza, especialista da Universidade Nacional Autônoma do México. Questionada sobre a dimensão da vitória de seu partido, a presidente Sheinbaum acusou o boicote da oposição. "Como eles podem reclamar se decidiram não participar?".