Um terremoto no Tibete, a cerca de 80 quilômetros do monte Everest, deixou pelo menos 95 mortos, 135 feridos e destruiu centenas de casas, segundo informações de autoridades chinesas. O Serviço Geológico dos Estados Unidos estimou a magnitude do terremoto em 7,1 e seu epicentro a 10 quilômetros de profundidade. O tremor também foi sentido no Nepal, em Butão e na Índia. Ainda não há informações sobre danos ou vítimas nesses países. Uma das regiões mais atingidas foi Shigatse, no Tibete, onde vivem 800 mil pessoas e onde fica a cidade de mesmo nome, sagrada para o budismo tibetano. Não há relatos de vítimas no monte Everest, onde a alta temporada de escaladas começa apenas em março. Primeiro-ministro canadense renuncia O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou sua renúncia ao cargo e à liderança do Partido Liberal após nove anos no poder. Trudeau permanecerá à frente do governo até que o partido escolha um novo líder, o que só deve ocorrer em março. O político de 53 anos enfrenta uma crise de popularidade provocada sobretudo pela alta dos preços pós-pandemia e sofria pressão de seu partido, que temia uma derrota para os conservadores nas próximas eleições, cujo prazo limite é outubro. "Este país merece uma escolha real na próxima eleição, e ficou claro para mim que, se eu tiver que travar batalhas internas, não poderei ser a melhor opção nessa eleição", disse Trudeau. A queda do governo Trudeau se segue a uma série de derrotas de governantes de potências ocidentais. Nas últimas semanas, os primeiros-ministros da Alemanha e da França foram derrubados pelo parlamento, e em maio o Partido Conservador britânico sofreu a maior derrota de sua história após 14 anos no poder. Venezuela e Paraguai rompem relações A Venezuela anunciou o rompimento de relações diplomáticas com o Paraguai, após postagem na rede social X em que o presidente Santiago Peña chama o opositor Edmundo González de "vencedor" das eleições venezuelanas e afirma que está empenhado em ajudar a restaurar a "democracia" no país vizinho. Em resposta ao rompimento das relações, o governo paraguaio deu 48 horas para que o embaixador venezuelano e sua equipe diplomática deixem o país. O rompimento ocorre às vésperas da posse de Nicolás Maduro para um terceiro mandato, marcada para sexta-feira. A oposição alega que houve fraude na apuração dos votos e contesta a vitória de Maduro. O resultado também não é reconhecido por vários países, entre eles o Brasil, porque a Justiça eleitoral venezuelana, controlada por partidários de Maduro, se recusou a divulgar os boletins de urnas que confirmariam os números. Extrema-direita a um passo do poder na Áustria O presidente da Áustria, Van der Bellen, pediu ao líder do partido de extrema-direita FOP (Partido da Liberdade), Herbert Kickl, que tente formar uma coalizão para governar o país. A medida foi tomada após o fracasso do conservador Partido do Povo (OVP) na mesma tarefa, o que levou à renúncia de seu líder, o chanceler Karl Nehammer. Se Kickl tiver sucesso, será a primeira vez que seu partido governará o país. O FOP foi o partido mais votado nas eleições de setembro, com 29%, mas, até então, nenhum partido havia aceitado uma aliança com a sigla. O FOP foi fundado em 1956 por um ex-oficial da SS, milícia paramilitar do Partido Nazista alemão. Atualmente, suas principais bandeiras incluem a rejeição aos imigrantes, a oposição à ajuda à Ucrânia na guerra contra a Rússia e o ceticismo em relação à União Europeia. Biden proíbe exploração de petróleo na costa dos EUA Joe Biden anunciou ontem a proibição da exploração de petróleo e gás em quase toda a costa dos Estados Unidos. A proibição abrange as costas leste e oeste, um trecho do mar de Bering, no Alasca, e a porção leste do Golfo do México. A decisão foi anunciada duas semanas antes da posse de Donald Trump, que prometeu incentivar as perfurações em seu governo. Nas redes sociais, Trump afirmou que vai suspender a proibição "imediatamente" após tomar posse, mas há dúvidas se ele teria o poder de fazer isso sem a aprovação do Congresso. Segundo a Casa Branca, a área protegida tem uma extensão de 2,7 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a um terço do território do Brasil. Primeira mulher no primeiro escalão do Vaticano O Papa Francisco nomeou ontem pela primeira vez uma mulher para a chefia de um dicastério, departamento do primeiro escalão da Cúria Romana, que responde diretamente ao papa. A freira italiana Simona Brambilla, 59 anos, vai dirigir o Dicastério do Vaticano para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica. Ela substitui o cardeal brasileiro João Braz de Aviz, que estava no cargo desde 2011. Como prefeita do dicastério, Simona Brambilla será responsável pela aprovação e supervisão de ordens religiosas, congregações e grupos missionários de todo o mundo.