ONU eleva pressão sobre Israel em meio a cenas de fome extrema em Gaza

O chefe da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, Philippe Lazzarini, disse que chegou a hora de Israel "parar de negar a fome que criou", enquanto outro alto funcionário da ONU classificou a crise como "fome previsível e evitável, causada por crueldade e indiferença". Imagens da AFP mostraram crianças raspando panelas em cozinhas comunitárias da Cidade de Gaza, onde famílias disputam restos de arroz. O relatório do IPC aponta 500 mil pessoas em risco de morte imediata e 2 milhões em fome severa. Netanyahu reagiu dizendo que a acusação é uma "mentira descarada" e culpa o Hamas por saquear ajuda humanitária.

Ucrânia: paz emperra e Zelensky cobra pressão do Sul Global

Uma semana após Trump receber Putin no Alasca, a diplomacia não avançou e a Rússia mantém ataques pesados, incluindo contra uma fábrica americana em Lviv. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu que países do Sul Global pressionem Moscou a negociar, afirmando que "cada atraso prolonga a guerra". Para analistas, Putin aposta em travar o diálogo para ganhar tempo no campo de batalha, enquanto Trump tenta se manter como mediador, mas sem resultados concretos.

Pentágono demite chefe da inteligência militar após disputa sobre Irã

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, afastou o general Jeffrey Kruse, chefe da Agência de Inteligência de Defesa (DIA), após divergências sobre relatórios que avaliaram os bombardeios americanos contra o Irã. A Casa Branca havia rebatido a análise que apontava impacto limitado nos programas nucleares iranianos. Senadores americanos alertaram que Trump estaria transformando a inteligência em "teste de lealdade" político. Leia reportagem (em inglês) no The New York Times.

Escândalo em templo indiano Dharmasthala gera crise política

Um ex-funcionário que denunciou o sepultamento de centenas de mulheres estupradas foi preso por perjúrio. Escavações feitas pela força-tarefa encontraram restos humanos em dois pontos do local, o que mantém a pressão sobre as autoridades. O caso envolve a poderosa família Heggade, que administra o templo, e já provocou forte disputa política no estado de Karnataka. Leia reportagem (em inglês) na BBC News.

Imigrante acusa governo Trump de coerção judicial

O salvadorenho Kilmar Abrego Garcia, deportado de forma irregular no início do ano e depois trazido de volta aos EUA, acusa o governo Trump de tentar forçá-lo a aceitar um acordo de culpa. Segundo seus advogados, autoridades ofereceram deportação para a Costa Rica se ele confessasse crimes, mas ameaçaram enviá-lo a Uganda caso recuse. O caso levanta acusações de abuso de poder e perseguição política.

Notas rápidas

Irmãos Menendez: negada a liberdade condicional de Erik e Lyle, condenados pelo assassinato dos pais; próxima revisão só em 18 meses.

Trump x cidades-santuário: juiz federal ampliou bloqueio que impede o governo de cortar verbas de mais de 30 jurisdições que se recusam a cooperar com a repressão radical do presidente à imigração.

Tarifas: Trump anunciou investigação sobre móveis importados, derrubando ações de varejistas em Wall Street. O Brasil exportou US$ 250 milhões ao setor; correios europeus suspenderam envios aos EUA antes da nova regra tarifária.