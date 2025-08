Reprodução | TV Cultura Netanyahu arrisca tudo em Gaza? Ultimato de Trump é ignorado por Putin Conflito em Gaza Plano drástico: O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, propôs uma medida chocante: a tomada militar total da Faixa de Gaza .

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, propôs uma medida chocante: a . Perigo iminente: Essa estratégia pode colocar em grave risco a vida dos reféns ainda em poder do Hamas. Das 50 pessoas que permanecem em Gaza, autoridades israelenses estimam que apenas 20 estejam vivas . Um vídeo recente do refém Evyatar David, muito magro e cavando o que parecia ser sua própria cova, causou choque.

Essa estratégia pode ainda em poder do Hamas. Das 50 pessoas que permanecem em Gaza, autoridades israelenses estimam que apenas . Um vídeo recente do refém Evyatar David, muito magro e cavando o que parecia ser sua própria cova, causou choque. Oposição interna e externa: Militares e Defesa: Se opõem ao plano devido ao risco para os reféns. Líderes da oposição: Yair Lapid alertou que seria um "desastre" que levaria à morte dos reféns e isolaria Israel internacionalmente. ONU: Considerou a expansão das operações militares "profundamente alarmante". A vice-presidente da Comissão Europeia classificou a proposta como uma "provocação inaceitável".

Crise humanitária aguda: A situação em Gaza é devastadora. Pelo menos 8 palestinos morreram de fome ou desnutrição só nesta terça-feira. Desde o início da guerra, mais de 61 mil palestinos foram mortos, a maioria civis, e cerca de 188 palestinos (incluindo 94 crianças) morreram de fome. O Unicef relatou que uma média de 28 crianças por dia morrem em Gaza devido aos ataques e à falta de assistência.

A situação em Gaza é devastadora. Pelo menos só nesta terça-feira. Desde o início da guerra, mais de 61 mil palestinos foram mortos, a maioria civis, e cerca de 188 palestinos (incluindo 94 crianças) morreram de fome. O Unicef relatou que uma média de morrem em Gaza devido aos ataques e à falta de assistência. Visão dos EUA: O presidente Donald Trump indicou que a decisão cabe "praticamente a Israel". Guerra na Ucrânia: O jogo de pressão de Trump e a resposta de Putin Ultimato de Trump: O presidente dos EUA, Donald Trump, deu um ultimato a Vladimir Putin para encerrar a guerra na Ucrânia até sexta-feira (8) . Ele ameaçou com novas sanções e tarifas de 100% para países que compram petróleo russo, como China e Índia.

O presidente dos EUA, Donald Trump, deu um ultimato a Vladimir Putin para . Ele ameaçou com para países que compram petróleo russo, como China e Índia. Putin não cede: Fontes próximas ao Kremlin indicam que Putin dificilmente vai ceder , pois ele acredita que a Rússia está vencendo. Seu objetivo é a captura total de quatro regiões ucranianas (Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson).

Fontes próximas ao Kremlin indicam que Putin , pois ele acredita que a Rússia está vencendo. Seu objetivo é a (Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson). Fim de acordo nuclear: A Rússia anunciou que não seguirá mais o tratado de mísseis nucleares de alcance intermediário (INF) , assinado em 1987. Os EUA já haviam se retirado em 2019. Isso levanta preocupações com uma nova corrida armamentista ao estilo da Guerra Fria.

A Rússia anunciou que , assinado em 1987. Os EUA já haviam se retirado em 2019. Isso levanta preocupações com uma nova corrida armamentista ao estilo da Guerra Fria. Ataques Russos Disparam: Uma análise da BBC Verify mostrou que os ataques russos com drones e mísseis dobraram desde que Trump retornou à Casa Branca em janeiro. A produção russa de mísseis balísticos e drones tem aumentado significativamente.

Uma análise da BBC Verify mostrou que os desde que Trump retornou à Casa Branca em janeiro. A produção russa de mísseis balísticos e drones tem aumentado significativamente. Diplomacia em Meio à Tensão: O enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, deve visitar Moscou esta semana, em meio à escalada da retórica nuclear. Briga comercial EUA-Índia: petróleo russo em destaque Ameaça de tarifas: Trump ameaçou impor tarifas elevadas sobre produtos indianos , começando com 25%, por causa da compra massiva de petróleo russo pela Índia.

Trump ameaçou impor , começando com 25%, por causa da compra massiva de petróleo russo pela Índia. Índia rebate: Nova Déli classificou as ameaças como "injustificadas e despropositadas" . Acusou os EUA e a União Europeia de hipocrisia , pois eles próprios importam volumes significativos de mercadorias da Rússia.

Nova Déli classificou as ameaças como . Acusou os EUA e a União Europeia de , pois eles próprios importam volumes significativos de mercadorias da Rússia. Por que a Índia compra? A Índia, uma das maiores economias e populações do mundo, precisa de muito petróleo e o russo é mais barato devido às sanções ocidentais. Antes da invasão da Ucrânia em 2022, o petróleo russo era apenas 0,2% das importações indianas; em maio de 2023, subiu para cerca de 45% .

A Índia, uma das maiores economias e populações do mundo, precisa de muito petróleo e o russo é devido às sanções ocidentais. Antes da invasão da Ucrânia em 2022, o petróleo russo era apenas 0,2% das importações indianas; em maio de 2023, subiu para . Rússia apoia: O Kremlin condenou as pressões dos EUA sobre a Índia, chamando-as de "ilegais". Alerta global: crise do plástico e desastres climáticos Tratado do plástico: Mais de 170 nações se reuniram em Genebra para tentar um tratado global juridicamente vinculante para reduzir o lixo plástico . O prazo original de dezembro de 2024 já expirou, e as negociações estão travadas, principalmente sobre metas de redução de produção de plásticos de uso único e a proibição de produtos químicos nocivos.

Mais de 170 nações se reuniram em Genebra para tentar um . O prazo original de dezembro de 2024 já expirou, e as negociações estão travadas, principalmente sobre metas de redução de produção de plásticos de uso único e a proibição de produtos químicos nocivos. Impacto do plástico: A produção explodiu de 2 milhões de toneladas em 1950 para 475 milhões em 2022 , com apenas 10% reciclados. Microplásticos estão em todos os ecossistemas testados. Um novo relatório alertou que o plástico é um perigo "grave, crescente e sub-reconhecido" para a saúde humana , com custos de saúde estimados em US$ 1,5 trilhão por ano.

A produção explodiu de 2 milhões de toneladas em 1950 para , com apenas 10% reciclados. Microplásticos estão em todos os ecossistemas testados. Um novo relatório alertou que o plástico é um perigo , com custos de saúde estimados em US$ 1,5 trilhão por ano. Eventos Climáticos Extremos: Japão: Registrou sua temperatura mais alta da história: 41,8 graus Celsius , gerando preocupações com as colheitas de arroz. Índia: Quatro pessoas morreram, 50 estão desaparecidas e casas foram arrastadas por uma inundação e torrentes de lama que varreram varreram um vilarejo no Estado de Uttarakhand, no norte do Himalaia. As imagens são impressionantes.

Publicidade Compartilhar essa edição