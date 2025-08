Texas: democratas fogem, republicanos mandam prender O que aconteceu:

Mais de 50 deputados democratas do Texas deixaram o estado no fim de semana para bloquear o quórum e impedir a votação de um novo mapa eleitoral. O plano, apoiado por Donald Trump, daria aos republicanos cinco cadeiras seguras a mais no Congresso dos EUA -- uma vantagem crucial em uma Câmara onde a maioria é de apenas 219 a 212. A escalada:

O governador Greg Abbott respondeu com uma medida rara: ordenou a prisão civil dos parlamentares ausentes. A sessão foi reconvocada sem quórum, um ato que desafia as normas legislativas. Enquanto isso, governadores de estados como Illinois prometeram asilo político aos fugitivos. Limites:

É um novo capítulo na guerra por poder nos EUA -- onde táticas parlamentares viram crise constitucional. A pergunta não é só sobre eleições, mas sobre até onde vai a democracia quando o jogo vira tudo ou nada. "Os democratas abandonaram seu dever", disse Abbott.

Mas para muitos, é justamente o dever de resistir. Leia mais: Governo do Texas ordena prisão de deputados Gaza: Netanyahu decide pela ocupação total O plano:

Segundo o Canal 12 de Israel, Benjamin Netanyahu decidiu tomar o controle total da Faixa de Gaza. O novo objetivo: ocupar os 25% do território ainda não sob comando israelense -- mesmo em áreas onde reféns israelenses estão detidos. O custo humano:

Imagens divulgadas pelo Hamas mostram dois reféns -- Rom Breslevski, 22, e Avyatar David, 24 -- em estado deplorável, cavando suas próprias covas. Famílias foram às ruas de Tel Aviv pedir cessar-fogo imediato. Israel acredita que cerca de 20 reféns ainda estão vivos, após 22 meses de cativeiro. O contexto:

Apesar de o exército israelense ser contrário à ocupação total (teme uma limpeza que pode levar anos), Netanyahu ameaça demitir o chefe militar se o plano não avançar. Um especialista da ONU foi direto: "Israel está matando Gaza de fome", chamando a situação de genocídio. Onde estamos:

Os EUA dizem estar trabalhando em um plano para acabar com a guerra. Mas autoridades israelenses já sinalizam: não há acordo possível com um Hamas que se recusa a entregar armas. Leia mais: Netanyahu decide ocupar Gaza Elon Musk recebe US$ 29 bi da Tesla — o maior pacote da história corporativa O acordo:

O conselho da Tesla aprovou a entrega de 96 milhões de ações a Elon Musk, avaliadas em US$ 29 bilhões (R$ 160 bi), enquanto uma batalha judicial sobre sua remuneração continua. O valor é baseado no preço simbólico de 2018 (US$ 23,34), mas as ações hoje valem mais de US$ 300. A justificativa:

"Compensar o CEO de forma proporcional às suas contribuições."

A Tesla chama isso de um "pagamento de boa-fé" para manter Musk focado. A crítica:

O montante é maior que o PIB de países como Uruguai. E enquanto isso, a produção de veículos elétricos desacelera globalmente. Será um incentivo -- ou um resgate? Leia mais: Tesla concede US$ 29 bi a Musk EUA exigirão fiança de até US$ 15 mil para turistas de certos países A novidade:

A partir de 20 de agosto, cidadãos de países com altas taxas de overstays (permanência irregular) poderão ser obrigados a pagar caução de até US$ 15 mil (R$ 83 mil) para obter vistos de turismo ou negócios. O objetivo:

Pressionar governos a melhorarem a triagem de viajantes. Em 2023, mais de 500 mil estrangeiros ultrapassaram o prazo de estadia nos EUA. O detalhe:

A lista de países será divulgada em breve. Também estão no radar nações que concedem cidadania por investimento ou que têm sistemas de verificação considerados "deficientes". A medida foi assinada por Trump em seu primeiro dia de governo -- e agora entra em vigor. O impacto:

É uma barreira financeira que afeta desproporcionalmente os mais pobres. Mas para o governo, é um pilar da segurança nacional. Haiti: orfanato atacado, nove pessoas sequestradas por gangues O ataque:

Na madrugada de domingo, bandidos invadiram o orfanato Sainte-Hélène, em Kenscoff, e sequestraram nove pessoas -- entre elas uma criança de 3 anos e a missionária irlandesa Gena Heraty, que coordena a instituição. O contexto:

O Haiti vive em colapso total. Gangues dominam Porto Príncipe, serviços básicos estão paralisados, e milhões enfrentam fome. Ainda não houve exigência de resgate.