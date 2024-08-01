Israel e Hamas cumpriram a primeira fase do plano de paz mediado por Donald Trump, que exige retirada parcial das tropas israelenses e liberação de reféns. Os 20 reféns vivos devem ser libertados na segunda‑feira, seguidos pelos corpos de 28 mortos. Israel soltará 250 prisioneiros e 1.700 detidos desde 2023.

Retorno de civis e ajuda humanitária: Dezenas de milhares de palestinos voltaram à Cidade de Gaza apesar das ruínas. O Programa Mundial de Alimentos ampliou a distribuição de comida para 500 mil pessoas e os EUA criaram uma força‑tarefa para coordenar a ajuda.

Mais de 20 líderes, incluindo Trump, Emmanuel Macron e Keir Starmer, reúnem‑se no Egito para discutir a reconstrução e a governança de Gaza. Um líder do Hamas afirma que o desarmamento é "fora de questão" e insiste que Trump mantenha a pressão sobre Israel. Protestos e solidariedade: Na Austrália, cerca de 30 mil pessoas participaram de marcha pró‑Palestina em Sydney, expressando ceticismo sobre a durabilidade do cessar‑fogo e exigindo sanções contra Israel. A polícia não registrou prisões, mas a comunidade judaica local criticou a iniciativa.

Crises e confrontos regionais

Conflitos e alianças globais

Guerra na Ucrânia: Após sofrer ataques que deixaram 12 prédios danificados e um menino morto, Kiev restabeleceu energia para 270 mil consumidores. Zelenski afirmou que as forças ucranianas avançaram mais de 3 km em Zaporizhzhia e retomaram a aldeia de Mali Shcherbaky. Reportagem do Financial Times aponta que os EUA auxiliam na escolha de rotas para drones ucranianos, enquanto o Kremlin alerta que fornecer mísseis Tomahawk a Kiev levaria o conflito a um "momento dramático".

Kim Jong‑un exibiu o novo míssil Hwasong‑20, capaz de transportar múltiplas ogivas, diante de líderes chineses e russos. Analistas veem a arma como um desafio às defesas dos EUA. Disputa comercial EUA-China: Pequim acusou Washington de hipocrisia após Trump aumentar tarifas e impor controles de exportação. A China defendeu suas restrições às terras raras e prometeu licenças mais rápidas para usos civis, enquanto a escalada ameaça o planejado encontro entre Trump e Xi Jinping.

Desastres naturais e humanitários

Chuvas devastadoras no México: Tempestades tropicais mataram ao menos 44 pessoas em Veracruz, Hidalgo, Puebla e Querétaro, destruindo mil casas e afetando centenas de escolas. O governo mobilizou militares para socorrer 139 municípios e restaurar serviços básicos.

Cultura e sociedade