Donald Trump anunciou ontem a imposição de tarifas de 25% sobre todos os automóveis, caminhões e autopeças fabricados fora dos Estados Unidos. "Vamos cobrar dos países por fazer negócios em nosso país e levar nossos empregos, levar nossa riqueza." Segundo Trump, a cobrança sobre veículos completos entrará em vigor na próxima quarta, dia 2 de abril. A taxa sobre autopeças deve incidir a partir de maio. Os EUA importaram oito milhões de automóveis no ano passado, com um valor total de US$ 240 bilhões. Os principais exportadores de veículos para os EUA são o México, a Coreia do Sul, o Japão, o Canadá e a Alemanha. As exportações brasileiras de automóveis para os EUA são insignificantes, mas o país vende caminhões e autopeças para o mercado americano. Coreia enfrenta maior incêndio já registrado Os maiores incêndios já registrados pela Coreia do Sul, que tiveram início no fim de semana, já mataram 27 pessoas e deixaram dezenas de feridos, anunciou hoje o Ministério do Interior. O fogo atinge uma área de 350 quilômetros quadrados (25% maior do que a do município de Santos). Cerca de 30 mil pessoas tiveram de deixar suas casas no sudeste do país. Segundo o diretor do Serviço de Desastres e Segurança, Lee Han-Kyung, "as áreas afetadas receberam apenas metade da chuva habitual, que, combinadas com ventos fortes incomuns, aceleraram dramaticamente a propagação do incêndio". A região também enfrenta temperaturas excepcionalmente altas para esta época do ano. Segundo o Climate Central, uma organização independente que reúne cientistas do clima, "a mudança climática causada pelo homem tornou esse calor pelo menos 5 vezes mais provável, significando um evento climático excepcional". México defende Venezuela contra Trump A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, criticou ontem as tarifas alfandegárias de 25% anunciadas no começo da semana por Trump para todos os países que comprarem petróleo da Venezuela. "Não estamos de acordo que sejam adotadas sanções econômicas aos países, isso é um princípio da política externa mexicana." Scheinbaum lembrou que o México também se opõe ao embargo liderado pelos EUA a Cuba. Com essas medidas, "não se afeta um governo ou uma pessoa, mas um povo inteiro", disse. No anúncio das tarifas, Trump acusou a Venezuela, sem exibir nenhuma evidência, de enviar aos Estados Unidos "de forma deliberada e enganosa dezenas de milhares de delinquentes de alto perfil e de outro tipo". Europa rejeita suspender sanções contra a Rússia A União Europeia rejeitou ontem a suspensão de sanções contra a Rússia sem a retirada "incondicional" das tropas de Putin da Ucrânia. A suspensão de uma série de sanções pelos EUA e países europeus foi a condição imposta pelo governo russo anteontem para aceitar uma trégua nos ataques mútuos entre Rússia e Ucrânia no Mar Negro. O acordo chegou a ser anunciado pela Casa Branca como fato consumado na terça-feira de manhã, antes de Putin condicionar o acerto à aceitação de suas condições. "A Rússia deve demonstrar vontade política genuína para pôr fim à sua guerra ilegal de agressão", disse um porta-voz da União Europeia. China faz primeiro transplante com fígado de porco Médicos chineses transplantaram pela primeira vez o fígado de um porco geneticamente modificado para um homem. Com morte cerebral, mas as funções fisiológicas preservadas, o paciente manteve seu fígado original. O fígado transplantado funcionou como um órgão auxiliar. O objetivo, nessas situações, é ganhar tempo enquanto o doente espera por um fígado humano compatível para transplante. O experimento durou 10 dias e foi encerrado a pedido da família. O fígado de porco "funcionou muito bem" e "secretou bile de forma contínua", além de produzir a proteína essencial albumina, afirmou Lin Wang, coautor do estudo e médico do hospital de Xi'an. O próximo passo será testar um fígado de porco geneticamente modificado em um paciente vivo.