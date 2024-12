Donald Trump disse ontem que vai deter o que chamou de "loucura transgênero" no primeiro dia de seu segundo mandato. "Assinarei ordens executivas para acabar com a mutilação sexual infantil, tirar os transgêneros do exército e das nossas escolas dos ensinos fundamental e médio", afirmou, durante um evento com jovens conservadores em Phoenix, no Arizona. "Será política oficial do governo dos Estados Unidos que haja apenas dois gêneros: masculino e feminino." Segundo o jornal New York Times, a fala foi recebida pelo público com aplausos e gritos de aprovação. O jornal definiu o discurso de 90 minutos de Trump como "a mistura habitual de afirmações falsas, autoelogios e ataques ferozes aos adversários". A OMS considera que gênero são construções sociais, que variam de sociedade para sociedade e podem mudar com o passar do tempo. "O gênero interage com, mas é diferente do sexo, que se refere às diferentes características biológicas e fisiológicas de mulheres, homens e pessoas intersexo." Panamá reage a Trump O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, reagiu após as ameaças feitas por Donald Trump, de retomar o controle do Canal do Panamá. "O canal não tem controle direto ou indireto [...] de nenhuma potência. Como panamenho, repudio energicamente qualquer manifestação que distorça essa realidade", afirmou Mulino, em um vídeo na rede social X, sem mencionar Trump. No sábado, Trump ameaçou exigir a devolução da Canal do Panamá aos EUA "em sua totalidade e sem questionamentos", caso o Panamá não consiga garantir uma "operação segura, eficiente e confiável". Ele também disse que não deixará que o canal "caia em mãos erradas" e que a passagem não deveria ser administrada pela China. Quase 5% do comércio marítimo mundial passa pelo Canal do Panamá. A via foi construída pelos Estados Unidos nas primeiras décadas do século passado e esteve sob controle americano até a transferência completa em 1999, 22 anos após a assinatura do tratado de devolução ao Panamá pelo presidente Jimmy Carter, em 1977. Surpresa amazônica 27 novas espécies de animais foram descobertas durante uma expedição a uma área densamente povoada da Amazônia peruana em 2022. Entre elas, estão um raro roedor anfíbio com membranas nas patas que facilitam a natação. Segundo o chefe do Programa de Avaliação Rápida da Conservação Internacional, Trond Larsen, a lista completa de novas espécies inclui um rato-espinhoso, um esquilo, oito tipos de peixe, três anfíbios e dez borboletas. Há outras 48 espécies potencialmente novas, que dependem de mais estudos para a identificação precisa. Ao longo dos 38 dias de expedição, foram registradas 2.046 espécies. "Descobrir tantas novas espécies de mamíferos e vertebrados é realmente incrível, especialmente em um ambiente tão influenciado pelo homem, como Alto Mayo", disse Larsen. Tenista brasileiro iguala Sinner e Alcaraz O brasileiro João Fonseca conquistou ontem o Next Gen Finals e se tornou o terceiro tenista de 18 anos a vencer o torneio - repetindo o feito do italiano Jannik Sinner, número 1 do ranking da ATP, e do espanhol Carlos Alcaraz, número 3. O Next Gen Finals é disputado pelos oito melhores tenistas com até 20 anos da temporada. João derrotou o americano Learner Tien, de 19 anos, por 3 sets a 1 (parciais 2/4, 4/3, 4/0 e 4/2) na final, disputada em Jeddah, na Arábia Saudita. Antes disso, brasileiro venceu as três partidas da fase classificatória e bateu o francês Luca Van Assche, 20, na semifinal.