O principal índice das bolsas chinesas, o CSI 300, fechou nesta segunda-feira com queda acumulada de 4,1% desde o começo do ano - o pior resultado entre todas as bolsas asiáticas. A moeda chinesa, o renminbi, também caiu, para o menor nível em relação ao dólar nos últimos 15 meses. Segundo analistas ouvidos pelo jornal Financial Times, além da desaceleração da economia interna, os resultados negativos são reflexo da volta de Donald Trump à Presidência dos EUA. O republicano prometeu sobretaxar as exportações do país para os EUA, o que deve levar a uma desvalorização da moeda chinesa. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e principal destino das exportações da Vale, a empresa cujas ações têm o maior peso na composição do Ibovespa. Fernanda Torres é Globo de Ouro Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama por sua atuação em "Ainda estou aqui", na noite de ontem. A obra de Walter Salles Jr, porém, não conseguiu o prêmio de melhor filme em língua estrangeira, que foi para "Emília Perez", um musical em espanhol sobre a trajetória de uma mulher trans. "Emília Perez" foi o filme com o maior número de premiações: quatro. "O Brutalista", com Adrien Brody, recebeu três prêmios, incluindo o de melhor ator para Brody e o de melhor filme de drama. Fernanda Torres foi a primeira brasileira a ganhar o prêmio, pelo papel de Eunice Paiva, mulher do ex-deputado Rubens Paiva, assassinado pelas forças de repressão durante a ditadura militar. Ela concorreu com Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet. Ofensiva ucraniana na Rússia Forças da Ucrânia retomaram a ofensiva na região de Kursk, no oeste da Rússia, segundo autoridades tanto russas como ucranianas. O Ministério de Defesa russo afirmou que suas tropas destruíram os dois tanques e sete dos doze blindados ucranianos usados no ataque. Já Andriy Kovalenko, um porta-voz das forças ucranianas, disse que os russos foram pegos de surpresa por ataques com origem em várias frentes e estão perplexos. Nos últimos meses, as forças ucranianas têm sofrido seguidas derrotas no leste do país. A ofensiva em território russo é vista por analistas como uma tentativa de aumentar o poder de barganha do país em uma eventual negociação com a Rússia, depois da posse de Donald Trump nos EUA. Nevasca põe EUA em emergência Sete estados americanos declararam estado de emergência por causa de uma tempestade de inverno com neve que está provocando as temperaturas mais baixas em mais de uma década. Mais de 60 milhões de pessoas foram afetadas. Milhares de voos já foram cancelados; estradas, bloqueadas, e escolas, fechadas. Meteorologistas dizem que o evento climático extremo é causado por um vórtex polar - uma área de ar frio que circula ao redor do Círculo Polar Ártico. A região mais atingida dos EUA engloba o centro-leste do país, com as piores condições registradas no estado de Kansas. Hamas oferece libertação de 34 reféns O Hamas afirmou que está disposto a libertar 34 reféns na primeira fase de um acordo de cessar-fogo com Israel. A informação e a lista com os nomes dos reféns foram transmitidas por um integrante da cúpula do grupo a vários veículos da imprensa internacional ontem. O governo israelense disse que não recebeu a lista. Não está claro, porém, se todos os reféns estão vivos. "O Hamas e os grupos de resistência precisam de cerca de uma semana de calma para se comunicar com os sequestradores e identificar os reféns mortos ou vivos", disse o integrante do grupo à agência de notícias France Presse. O anúncio foi feito em meio a mais uma rodada de negociações indiretas entre o Hamas e Israel, em Doha, no Catar, e às vésperas da posse de Donald Trump, nos EUA. Nesse fim de semana, ataques israelenses mataram cerca de 100 palestinos, segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza. Soldado israelense na mira da PF Um soldado israelense de férias na Bahia antecipou sua saída do Brasil após a Justiça Federal determinar à Polícia Federal que investigue a acusação de participação dele em crimes de guerra israelenses na Faixa de Gaza. A ordem foi expedida em 30 de dezembro e veio a público no sábado. O pedido de prisão de Yuval Vagdani foi feito por advogados brasileiros contratados pela Fundação Hind Rajab, que tem sede na Bélgica. Ele é acusado de destruir bens e infraestrutura civil e de atacar a "população civil em geral ou a civis que não participem diretamente das hostilidades". Em nota, a embaixada israelense afirmou que existe uma campanha global direcionada contra o país e os soldados de suas forças. Em novembro, o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu mandados de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ex-ministro da defesa de Israel, Yoav Gallant, assim como contra líderes do Hamas, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade.