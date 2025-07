Segunda-feira, 28/07/2025 Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e o presidente dos EUA, Donald Trump, em encontro sobre acordo comercial Brendan Smialowski/AFP União Europeia fecha acordo com Trump e pagará tarifa de 15% Os Estados Unidos e a União Europeia anunciaram ontem um acordo comercial pelo qual produtos europeus vão pagar tarifas de 15% para entrar no mercado americano. A alíquota é o piso da nova tabela anunciada na semana passada por Trump e igual à que será cobrada de produtos japoneses. O percentual fica acima dos 10% anunciados por Trump em abril, mas abaixo dos 30% que o presidente americano ameaçou impor mais recentemente. Como parte do acordo, Trump disse que o bloco europeu gastará US$ 750 bilhões adicionais em produtos do setor de energia dos EUA, investirá US$ 600 bilhões no país e comprará centenas de bilhões de dólares em equipamentos militares americanos, no valor de "centenas de bilhões de dólares".

O resultado foi comemorado por Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, que se reuniu com Trump na Escócia nesse domingo. "Eu acho que chegamos exatamente ao ponto que queríamos."

Mas nem todos os países do bloco ficaram satisfeitos. O primeiro-ministro francês, François Bayrou, disse que a União Europeia "se resignou à submissão". Líderes de extrema-direita europeus, como Alice Weidel, do partido Alternativa para a Alemanha, também atacaram o acordo. Brasil reafirma disposição de negociar com Trump, mas continua sem resposta O Brasil chega ao começo da semana em que as tarfifas de 50% sobre os produtos nacionais anunciadas por Trump devem entrar em vigor sem nenhuma prespectiva de acordo. Ontem, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços afirmou ontem por meio de nota que "o governo brasileiro continua e seguirá aberto ao debate das questões comerciais". O texto, porém, ressalta que "a soberania do Brasil e o Estado democrático de direito são inegociáveis". Ontem, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, chegou aos EUA para uma reunião na ONU sobre a questão da Palestina. Emissários de Vieira tentam marcar uma reunião do ministro sobre as tarifas com o governo Trump, mas ainda não há resposta do lado americano. UMA IMAGEM Em Kalas, na Albânia, bombeiros tentam conter as chamar de um dos muitos incêndios que atingem o sul da Europa Florion Goga/Reuters Veículo militar do Camboja durante conflito com a Tailândia Reuters Tailândia e Camboja acertam cessar-fogo a partir de hoje Tailândia e Camboja acertarem um um cessar-fogo incondicional, a partir da meia-noite de hoje. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, ao lado dos primeiros-ministros dos dois países. O acordo foi acertado após o presidente Donald Trump ter ameaçado suspender as negociações tarifárias com as duas nações asiáticas se não houvesse um entendimento. A China também participou das negociações de paz. Confrontos na fronteira entre a Tailândia e o Camboja deixaram pelo menos 30 mortos na semana passada. Os ataques tiveram início depois que um soldado tailandês perdeu a perna ao pisar em uma mina terrestre. Áreas na região de fronteira entre os dois países são disputadas desde que a França deixou o Camboja após a Segunda Guerra Mundial. 27.jul.2025 - Palestinos com alimentos após ajuda humanitária; mais de 130 pessoas morreram de fome em Gaza Dawoud Abu Alkas/Reuters Gaza registra mais mortes por fome; Israel anuncia pausa humanitária Mais 14 pessoas morreram de fome na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas, incluindo duas crianças, segundo o Ministério da Saúde do território palestino. Com isso, o total de mortos por inanição subiu para 147 - 88 delas crianças. Ontem, depois de intensa pressão internacional, Israel anunciou que iria suspender as atividades militares da faixa de Gaza por 10 horas por dia para permitir a distribuição de ajuda humanitária pela ONU e por outros organismos internacionais. Segundo a BBC, porém, houve ataques aéreos ontem durante o período em que as ações deveriam estar suspensas. Israel diz que não tem registro dessas operações. OUTRAS NOTAS Miguel MEDINA / AFP Inglaterra vence Espanha e conquista Eurocopa feminina pela segunda vez A Inglaterra conquistou a Eurocopa feminina ontem ao derrotar a Espanha nos pênaltis (3 a 1), após o empate de 1 a 1 no tempo normal, na Basileia, na Suíça. Foi o segundo título consecutivo da seleção inglesa, que foi derrotada pela mesma Espanha na final da última Copa do Mundo. A Espanha abriu o placar com Mariona Caldentey, aos 25 minutos. Alessia Russo empatou para a Inglaterra aos 12 do segundo tempo. divulgação/volleyballworld No vôlei, Brasil perde da Itália e fica com vice da Liga das Nações Feminina O Brasil perdeu de virada para a Itália, por 3 a 1, ontem, na final da Liga das Nações Feminina de Vôlei. As parciais foram 25/22, 18/25, 22/25 e 22/25. Com o resultado, a seleção brasileira ficou com o quarto vice-campeonato da competição. A Itália, atual campeã mundial e olímpica, chegou ao seu terceiro título da liga. Paola Egonu, Myriam Sylla e Ekaterina Antropova foram os destaques da equipe campeã. MAIS DO UOL Ajuda entra em Gaza após 'pausa', mas ONU alerta ser 'gota no oceano' Trem descarrila e deixa três mortos na Alemanha