Quinta-feira, 10/07/2025 Jim Watson - 9.jul.25/AFP Trump anuncia tarifas de 50% sobre produtos brasileiros O presidente Donald Trump anunciou ontem uma "tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos" a partir de 1º de agosto. Em uma carta endereçada ao presidente Lula e divulgada na rede social Truth, Trump alega que a razão da medida é a suspensão dos direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro, as decisões do Supremo contra as redes sociais americanas e "a longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil" - embora o Brasil seja um dos poucos países com quem os EUA não têm déficit comercial. Na abertura da carta, Trump afirma que a forma como o Brasil tem tratado Bolsonaro "é uma vergonha internacional". "Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente!" Na segunda e na terça, Trump já havia defendido Bolsonaro em postagens nas redes sociais. O texto também afirma que os EUA somarão a esses 50% qualquer tarifa que o Brasil venha a adotar em retaliações. Trump abriu uma possibilidade para negociação. "Se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais, até agora fechados, para os Estados Unidos e eliminar suas tarifas, políticas não tarifárias e barreiras comerciais, nós poderemos, talvez, considerar um ajuste nesta carta." Saiba mais Publicidade Lula afirma que Brasil usará lei de reciprocidade econômica contra os EUA Em nota, Lula disse que o Brasil usará a lei de reciprocidade econômica recentemente aprovada pelo Congresso para responder aos EUA. Após reunião com ministros para discutir o assunto, o presidente afirmou que "o Brasil é um país soberano, com instituições independentes, que não aceitará ser tutelado por ninguém". "O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de estado é de competência apenas da Justiça Brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais." Lula rejeitou as críticas de Trump ao tratamento das big techs americanas. "No contexto das plataformas digitais, a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e a liberdade democrática." O Brasil também devolveu ontem simbolicamente aos EUA a carta com ameaças tarifárias enviada por Donald Trump a Lula. A comunicação foi feita pela embaixadora Maria Luisa Escorel, secretária de Europa e América do Norte do Itamaraty, ao encarregado de negócios da embaixada americana, Gabriel Escobar. Análise Anúncio de tarifas de Trump contra o Brasil é destaque na imprensa mundial A carta de Trump com o anúncio de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros é destaque desde ontem na imprensa internacional e foi manchete nos sites de vários dos principais jornais do mundo. O Wall Street Journal diz que desta vez a imposição de tarifas por Trump é diferente, por ter uma motivação política. Em uma das reportagens sobre o assunto, o WSJ lembra que no ano passado Jair Bolsonaro disse ao jornal que contava com sanções econômicas de Trump ao Brasil para voltar ao poder. Outro artigo atribui ao anúncio de Trump parte da queda dos mercados futuros de ações. "Ainda que as cartas tarifárias recíprocas entregues por Trump nesta semana tenham sido amplamente ignoradas pelos mercados, o tratamento dado ao Brasil causou um choque", disse ao jornal americano William Jackson, analista da Capital Economics. Leia mais Ze Carlos Barretta/Folhapress O programa de Trump de proteção a ditadores Paul Krugman título de artigo do economista ganhador do Prêmio Nobel sobre a carta de Trump em defesa de Bolsonaro e com anúncio de tarifas de 50% contra o Brasil (clique na foto para mais informações) Genya SAVILOV / AFP Rússia escala ataques contra Ucrânia apos críticas de Trump A Rússia realizou um novo ataque em larga escala contra a Ucrânia nesta quinta-feira, um dia depois da maior ofensiva aérea contra o país desde o início do conflito há três anos, segundo autoridades ucranianas. A escalada dos últimos dias acontece após Trump dizer ter perdido a paciência com Putin e ter anunciado a volta do fornecimento de armas a Zelensky. Segundo dados divulgados pela ONU, junho registrou um recorde de vítimas civis na Ucrânia: 232 mortos e 1.343 feridos. Amir Cohen/REUTERS EUA anunciam sanções contra relatora da ONU para a Faixa de Gaza Os EUA anunciaram ontem sanções contra a relatora especial do Conselho de Direitos Humanos para os Territórios Palestinos, Francesca Albanese. Em documento publicado no começo do mês, Albanese denunciou empresas, incluindo companhias americanas, que lucram com a ofensiva israelense na Faixa de Gaza que já deixou mais de 50 mil mortos. Na rede social X, ao anunciar as sanções, o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que os EUA não vão tolerar "campanhas que ameaçam nossos interesses nacionais e a nossa soberania". Emmanuel Macron e Keir Starmer anunciam em Londres programa de defesa nuclear mútua entre França e Reino Unido Gonzalo Fuentes/Pool TPX via Reuters Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images PSG bate o Real madrid e fará final do Mundial de Clubes contra o Chelsea O PSG venceu ontem o Real Madrid por 4 a 0 e vai enfrentar o Chelsea no domingo pela final do Mundial de Clubes da Fifa. O meio-campista espanhol Fabián Ruiz, duas vezes, o francês Ousmane Dembélé e o português Gonçalo Ramos fizeram os gols. Se vencer o Chelsea, o PSG conquistará seu quarto título na temporada, após a vitórias na Copa e no Campeonato franceses e na Liga dos Campeões da Europa. O time inglês se classificou ao derrotar o Fluminense, por 2 a 0, anteontem. MAIS DO UOL UE anuncia acordo com Israel sobre ajuda humanitária em Gaza Ex-presidente da Coreia do Sul é detido novamente por ter declarado lei marcial