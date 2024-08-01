A Casa Branca foi o palco de uma cúpula de emergência nesta segunda-feira. O presidente Donald Trump reuniu o líder ucraniano Volodymyr Zelensky e uma delegação de líderes europeus para acelerar um acordo de paz com a Rússia. O plano? Uma reunião trilateral. Após o encontro, Trump ligou diretamente para Vladimir Putin para iniciar os preparativos. Enquanto Trump se mostra otimista com a "possibilidade de paz", os líderes europeus temem que a Ucrânia seja pressionada a ceder territórios para encerrar a guerra que já se arrasta por quase quatro anos. A diplomacia está a todo vapor, mas o resultado ainda é incerto. Oriente Médio: entre a guerra iminente e uma trégua frágil O clima é de tensão máxima em duas frentes cruciais: Irã x Israel: O primeiro-vice-presidente iraniano, Mohammad Reza Aref, alertou que uma nova guerra com Israel pode recomeçar "a qualquer momento", pouco mais de dois meses após um conflito sangrento que incluiu ataques a instalações nucleares. Teerã afirma estar se preparando "para o pior", mantendo o mundo em alerta. Israel x Hamas: Uma nova esperança surge em meio à devastação. Negociadores egípcios apresentaram uma proposta de cessar-fogo de 60 dias, que, segundo a imprensa local, o Hamas já aceitou. O acordo prevê a libertação de reféns em troca de uma pausa nos combates. Agora, todos os olhos se voltam para a resposta de Israel, enquanto os ataques em Gaza continuam. EUA revogam milhares de vistos de estudantes O governo Trump cancelou mais de 6.000 vistos de estudantes por violações da lei, incluindo excesso de permanência e infrações como agressão e roubo. Uma pequena, mas notável, parcela de 200 a 300 vistos foi revogada por "apoio ao terrorismo". A medida, que se insere em uma política de imigração mais rígida e maior vigilância, acende o debate e é vista por críticos como um ataque à liberdade de expressão, especialmente após a onda de protestos pró-palestinos em universidades americanas. O planeta ferve: Marrocos registra recorde de 49,2°C O calor não dá trégua. A cidade de El Aaiún, no Saara Ocidental, registrou uma temperatura recorde de 49,2°C no início de agosto, superando a marca anterior de 2016. O fenômeno é resultado de uma intensa onda de calor que assola o país, confirmando a tendência global de aquecimento. Um alerta claro de que as mudanças climáticas são uma realidade presente e extrema. Bolívia vira à direita após 20 anos de esquerda Uma reviravolta política histórica na América do Sul. Pela primeira vez em duas décadas, a Bolívia terá um segundo turno presidencial disputado por dois candidatos de direita: o senador Rodrigo Paz e o ex-presidente Jorge Quiroga. O resultado reflete a forte rejeição ao Movimento Ao Socialismo (MAS), partido de Evo Morales, responsabilizado pela severa crise econômica que o país enfrenta. A mudança é sísmica e promete um novo rumo para a nação andina.