O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prometeu e cumpriu a promessa de levar para o STF (Supremo Tribunal Federal) alguém "terrivelmente evangélico" ao indicar o pastor André Mendonça para a Suprema Corte.



Já o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nem prometeu, mas indicou alguém terrivelmente conservador, a julgar pelas decisões iniciais do ministro Cristiano Zanin em menos de um mês de atuação.



Com votos contrários à descriminalização da maconha e da equiparação da homofobia e transfobia ao racismo, ao negar a anulação de uma condenação por insignificância do valor do delito (menos de R$ 100) e ser favorável à integração da Guarda Municipal ao sistema de segurança pública, Zanin demonstrou, em pouco tempo, representar o conservadorismo moral, punitivista e militarista, que impede as leis de protegerem os mais injustiçados.



Em um país onde o Estado comete violações e violências por meio do seu braço armado, gerando encarceramento em massa e altas taxas de letalidade policial, especialmente em comunidades pobres, os votos de Zanin só trazem desesperança a quem luta por justiça e direitos humanos.



Pelos votos de Zanin a situação deve continuar como está (ou até piorar): jovens pobres, em sua maioria, negros, encontrados em posse de maconha, são presos, e mesmo alegando serem usuários são acusados de envolvimento no tráfico e amontoados em presídios, esperando longos anos por um julgamento digno.



As truculentas abordagens policiais contra pobres e negros agora podem contar com o reforço das guardas municipais, subordinadas a prefeitos e líderes locais. É um Brasil de violações de direitos -- e somente quem está bem distante da realidade das periferias pode concordar com isso. Bolsonaristas elogiaram Zanin