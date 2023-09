Em 14 de setembro de 1833, ou seja, há exatos 190 anos, era publicado o primeiro jornal feito por pessoas negras no Brasil, o pasquim O Homem de Côr.



Ainda sob o regime da escravidão, que somente seria abolida formalmente 55 anos depois, o jornal foi possível graças ao pioneirismo de Francisco de Paula Brito, ele próprio um 'homem de cor', proprietário da Tipografia Fluminense, que imprimiu o folheto noticioso.



Escritor, jornalista e tipógrafo, Paula Brito ganhou experiência trabalhando em diferentes publicações, até criar sua própria editora, pela qual publicou importantes nomes da incipiente literatura brasileira, como Gonçalves de Magalhães, Martins Pena e Machado de Assis, considerado o maior escritor do Brasil, também um 'homem de cor', assim como Paula Brito. Importante destacar que a Imprensa Brasileira inicia somente em 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, quando finalmente temos a publicação de livros e jornais em solo brasileiro. Apenas lentamente, o Brasil passou a contar com bibliotecas e livrarias, e publicações de periódicos, muitos concentrados nos temas da economia e das relações com o poder imperial.