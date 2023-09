Agiu corretamente a ministra Anielle Franco ao exonerar Marcelle Decothé da Silva do cargo de chefe da assessoria especial do ministério da Igualdade Racial. A servidora utilizou a sua rede social para fazer piadas preconceituosas contra os torcedores do São Paulo e ofensas aos paulistas.



Não havia outra saída para a ministra em meio à pressão que tomou as redes sociais e veículos de imprensa. Agiu rapidamente antes que o racismo e o machismo das críticas avançassem para o ministério como um todo. Aliás, já havia uma hashtag pedindo a saída também da ministra. Ministério é alvo de ataques de quem ainda nega o racismo