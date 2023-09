Sentado na primeira fila da posse do ministro Luiz Roberto Barroso como novo presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), no último dia 28, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, teve mais uma oportunidade de ouvir sobre a importância da paridade de gênero e diversidade racial no Judiciário. "Aumentar a participação de mulheres nos tribunais, com critérios de promoção que levem em conta a paridade de gênero. E, também, ampliar a diversidade racial", defendeu o ministro Barroso, que ingressou no STF em 2013, por indicação da presidente Dilma Rousseff (PT).