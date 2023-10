Os dados do Censo da Educação Superior 2022, divulgados nesta terça (10) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação, trazem um quadro alarmante dos prejuízos causados pela pandemia de Covid aos estudantes do Brasil.



O período de distanciamento social, os trabalhos em home office, a crise financeira, os agravos à saúde física e mental e as perdas de amigos e familiares causaram uma mudança brusca na dinâmica e no interesse pelo ensino superior brasileiro.



Depois de quatro anos de um governo que atacou as universidades, com bloqueios e cortes de verbas e campanhas de difamação, inclusive com ministro da própria pasta da Educação acusando-as de promoveram balbúrdia e arruaça, sobram vagas nas instituições públicas e privadas. Estudantes optaram pelo ensino à distância