Severina Tenório do 'Ilhados com a sogra', reality show Netflix, sofreu no programa a rejeição comum às mulheres pretas, pobres e nordestinas, que são insubmissas diante das opressões.



A coragem e a sabedoria de quem já resistiu às várias violências na vida assustaram as pessoas que esperam das Severinas a obediência e o silêncio.



"Minha língua é minha arma, meu escudo e meu Deus" , avisou logo a participante que protagonizou o enredo dos oito episódios da nova atração da plataforma de streaming.



Com autenticidade e muita inteligência, Severina dominou as situações tensas, lidando com um drama familiar e com a tentativa de exclusão que se organizou contra ela. E ainda ganhou provas.



Não há maior campeã do Ilhados com a sogra que Severina Tenorio e sua trajetória de "suor, suingue e vitória", como ela mesmo definiu. Abordagem rasa de temas complexos