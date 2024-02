O presidente Lula reiterou, nesta sexta-feira, 23, sua posição crítica diante da ação do governo de Israel na Faixa de Gaza e reafirmou considerar genocídio, e não uma guerra, o que está acontecendo contra o povo palestino, quando civis, entre milhares de crianças e mulheres, estão sendo mortos,



Firme em suas convicções, Lula defendeu a criação do Estado palestino livre e soberano. Mas desta vez, o presidente não equiparou o sofrimento dos palestinos às mortes de judeus comandadas pela sanha assassina de Adolf Hitler. Este foi o ponto central da polêmica gerada pela sua declaração anterior que levou à exploração por parte da gestão do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que tentou colocar o presidente do Brasil como inimigo dos judeus. Essa mesma contundência seria bastante relevante se dirigida aos genocídios perpetrados e minimizados no Brasil.