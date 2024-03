As audiências de custódia são a porta de entrada para o encarceramento em massa da pessoas negras e seguem uma lógica punitivista e colonial de sequestro de direitos. Esta é a conclusão do trabalho de campo de seis anos da pesquisadora Carla Akotirene, que acaba de lançar o livro "É fragrante fojado dôtor vossa excelência". Este é o primeiro estudo acadêmico sobre as audiências de custódia, implantadas no Brasil em 2015, com o intuito de ser um instrumento para avaliar eventuais ocorrências de tortura, maus-tratos, abusos físicos ou psicológicos, entre outras arbitrariedades na ação policial durante as prisões.